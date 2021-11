EFE

El entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, pidió no sobredimensionar la crisis que se vive en su equipo por el coronavirus y la negativa de algunos jugadores en torno a Joshua Kimmich a vacunarse.



"No podemos cometer el error de agrandar demasiado el tema. Me sorprende que seamos el único equipo en el que pasa algo así", añadió.

Kimmich, al no estar vacunado y haber tenido contactos con contagiados, ha tenido que guardar períodos sucesivos de cuarentena que le hizo perderse los últimos partidos de la selección alemana, el último partido de la Bundesliga y le hará perderse mañana el duelo de la Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev.





Según medios de comunicación el Bayern ha optado por suspender el sueldo de aquellos jugadores que no estén vacunados y tengan que entrar en cuarentena.



"Las polémicas son siempre parte del Bayern. La pregunta es si se deben tolerar. Naturalmente es desafortunado que determinadas cosas internas salgan a la luz pública", dijo el entrenador.



Otros jugadores también se perderán el partido por cuarentena y el Bayern llegará a Kiev con un total de ocho bajas.



"Hay reglas claras. Si se tiene un encuentro con un contagiado un vacunado tiene que someterse a una cuarentena. Los jugadores están bien, se someten a test continuos", dijo Nagelsmann con respecto a los jugadores no vacunados en cuarentena.

💉 Los antivacunas del Bayern planean demandar al club, que habría decidido bajarles el sueldo a los no vacunados que tengan que pasar cuarentena.



Los futbolistas que se enfrentan a este problema son Kimmich, Gnabry, Musiala, Michael Cuisance y Choupo-Moting. pic.twitter.com/TeosTgdxMD — BeSoccer (@besoccer_ES) November 22, 2021

"En siete días podrán salir de la cuarentena con un test negativo", recordó.



Finalmente, Nagelsmann no cree que la situación actual cree una ruptura dentro del grupo.



"Al final del día, no creo que esto destroce al equipo, sino que creceremos a partir de esto. Siempre deben estar el uno para el otro cuando las cosas no vayan tan bien. Es más probable que esto suceda entre aquellos que no están vacunados, y podemos ver eso ahora con aquellos que tienen que estar en cuarentena. Al final somos un equipo, así que es exactamente como cuando un jugador comete un error en un juego, todos tenemos que estar ahí para él. Y así es con esta situación del Coronavirus", concluyó.