Con información de GOAL y Marca

Lionel Messi concedió una entrevista al diario Marca, en la que repasó toda la actualidad del PSG, con el que tratará de conseguir ganar la Ligue 1 y también la Champions League, el gran objetivo del club parisino. Messi también se refirió a su rivalidad con Cristiano Ronaldo y al momento actual del Barcelona, el club donde permaneció durante 15 temporadas al máximo nivel.

Sobre su adaptación y la de sus hijos, Leo dice que "fue mucho más fácil de lo que nos imaginábamos al principio. Le habíamos dado muchas vueltas y de lo difícil que iba a ser para ellos. Y al final, fueron los que más rápido se adaptaron y acostumbraron. Ya van al colegio y seguramente aprenderán francés rapidísimo, porque en eso del aprendizaje los niños vuelan. Todo esto nos ha dado una gran tranquilidad, tanto a Antonella como a mí. Hemos visto que muy rápido estaban muy bien y adaptados a la nueva ciudad y país".

"AL PRINCIPIO FUE RARO". Lionel Messi contó las sensaciones de tener de compañero a Sergio Ramos y aseguró que compartir equipo junto al defensor español es un "espectáculo".



📹 @marca pic.twitter.com/Z6qGbYoLe0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2021

Messi comentó que está encantado con el vestuario del PSG y así lo hace notar: “El potencial del equipo es enorme con muchos jugadores de una enorme calidad. No siempre es fácil llevar una plantilla plagada de estrellas”, asegura. Al mismo tiempo, Lionel especifica que este es “un vestuario muy sano y muy unido. Y destaca a una persona por encima de todas entre sus nuevos compañeros: "Sergio Ramos como compañero es un espectáculo".

Sobre la Champions, aseguró que "todo el mundo dice que somos los grandes favoritos y no voy a negar que somos uno de los candidatos por nombre, pero todavía nos hacen falta cosas para ser un equipo fuerte de verdad. Tenemos que acabar de consolidarnos como equipo y tenemos la ventaja de contar con grandísimos jugadores para conseguirlo. Pero no somos los únicos, hay otros grandes equipos que son candidatos. La Champions es una competición muy difícil, eso hace que sea tan linda y especial. Allí están los mejores equipos y cada vez es más complicada. Sí, somos uno de los favoritos, pero no los únicos".

Sobre el regreso de Xavi Hernández al FC Barcelona, como entrenador, el argentino comentó en Marca: “Xavi es un entrenador que sabe muchísimo, que conoce la casa a la perfección, que conoce todo bien desde pequeño, es una persona muy importante para los jóvenes y que es una persona que va a hacer crecer muchísimo al Barcelona, no tengo duda.

Y respecto a la posibilidad de dejar entreabierta la puerta a un posible regreso al FC Barcelona, el argentino explicó lo siguiente: “Siempre dije que volvería a Barcelona porque quiero ayudar al club en lo que pueda y obviamente si puedo ayudar al club en lo que sea, me encantaría poder volver”.

Messi también tuvo tiempo para hablar de su rivalidad con Cristiano Ronaldo. "Ya pasó mucho tiempo desde que dejamos de competir en la misma Liga. Competíamos a nivel individual y como equipo por los mismos objetivos. Fue una etapa muy hermosa para nosotros y también para la gente porque lo disfrutó muchísimo. Es un lindo recuerdo que quedará para la historia del fútbol".