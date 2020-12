EFE

El Real Madrid como primero de grupo, el Atlético Madrid, el Borussia Monchengladbach y el Atalanta completaron, junto al París Saint Germain, que culminó su pase con una goleada en el partido aplazado el martes, el cartel de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Así, la relación de aspirantes a la Champions queda reducida a los siguientes dieciséis, que disputarán la eliminatorias: Como primeros de grupo Bayern Múnich, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, París Saint Germain y Real Madrid.



El Real Madrid mostró su mejor imagen de la temporada en el momento adecuado. Fue un equipo solvente, estable los noventa minutos y autoritario. Superior al Borussia Monchengladbach que pudo llevarse una goleada mayúscula. Sin embargo, solo encajó dos cabezazos atinados de Karim Benzema en la primera mitad.



Dos centros laterales de Lucas Vázquez y de Rodrygo encontraron la respuesta del delantero francés que sosegaron al equipo de Zinedine Zidane, que salvó otro momento complicado.

A pesar del resultado el representante alemán accedió, por primera vez en su historia, a los dieciseisavos de final beneficiado por el tropiezo del Inter en el Giusseppe Meazza, que no pasó del empate sin goles ante el Shakhtar Donetsk.



Fracaso del conjunto de Antonio Conte, que dependía de sí mismo para acceder a la siguiente ronda y que no jugará, si quiera, la Liga Europa, donde competirá el representante ucraniano.



El Atlético Madrid completó el pleno español. No falló en su visita al Red Bull Arena ante el Salzburgo, que tenía el mismo objetivo (0-2). El gol de Mario Hermoso al borde del descanso disipó las dudas y asentó al cuadro del argentino Diego Pablo Simeone que prolonga así su particular idilio con la actual temporada. Después marcó el belga Yannick Carrasco, que sentenció un triunfo necesario y trabajado..



El equipo madrileño terminó segundo del Grupo A, por detrás del Bayern Múnich, defensor del título, que ganó frente el Lokomotiv Moscú en un duelo irrelevante (2-0). Niklas Sule deshizo el equilibrio a la hora de juego y puso por delante al campeón que amplió su renta gracias a Maxim Choupo Mouting.

En el Grupo D fue el Atalanta el que amarró el billete pendiente de sellar. A pesar de la agitación interna en el equipo, con la continuidad, incluso, del entrenador Gian Piero Gasperini en el aire, el representante transalpino ganó en el Johan Cruyff Arena al Ajax (0-1), que disputará la Liga Europa.



El representante neerlandés, que necesitaba los tres puntos, acusó la expulsión de Ryan Gravenberch. El colombiano Luis Muriel, a cinco del final, selló el triunfo y la clasificación visitante.



Mientras, en el otro duelo, sin nada en juego, el Midtjylland completó su debut en la Liga de Campeones con un empate contra el Liverpool (1-1) y una buena imagen.



Al minuto de juego marcó el egipcio Mohamed Salah, que se convirtió así en el máximo goleador histórico del Liverpool en la competición, con veintidós goles, uno más de los que logró Steven Gerrard.



El conjunto danés, sin embargo, encontró el premio a su esfuerzo con el gol a la hora de partido de Alexander Scholz y evitó la derrota ante el campeón inglés, que ya había asegurado su objetivo como campeón de grupo.



El París Saint Germain amarró el primer lugar de su grupo en una exhibición de Neymar para golear al Estambul Basaksehir (5-1), tras completarse el partido que comenzó el martes y que fue suspendido por un insulto racista del cuarto árbitro a un componente del cuerpo técnico del conjunto turco.



Neymar marcó tres. Kylian Mbappé dos en una clara declaración de intenciones del subcampeón del torneo.

Todo estaba resuelto en el Grupo C, con el Manchester City como primero y el Oporto como segundo. El cuadro del español Pep Guardiola ganó al Marsella en el Etihad (3-0). Ferrán Torres al inicio de la segunda parte y Sergio Agüero y Raheem Sterling en el tramo final redondearon el triunfo.



Y el Oporto se impuso en Atenas al Olympiacos (0-2). El equipo luso encarriló el choque a los diez minutos con un penalti transformado por el brasileño Otavio y lo sentenció con el del colombiano Mateus Uribe cuando el conjunto griego se quedó con diez por la expulsión de Rubén Semedo.