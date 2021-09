EFE

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, admitió que no sabe si tiene "el respaldo del club" tras perder por 3-0 ante el Benfica y quedar con cero puntos tras las primeras dos jornadas de la Liga de Campeones.



"Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo, me siento muy respaldado por los jugadores por la actitud que tienen. Por el club no sé", explicó en declaraciones a Movistar+.

Más tarde, en rueda de prensa insistió que de su futuro no puede "decir nada" porque no sabe "lo que piensa el club" y "no está" en sus manos. "Ya veremos", apuntó.



Según Koeman, el partido del Barça no fue tan malo como indica el resultado: "El equipo ha jugado bien hasta el 2-0. La gran diferencia es que ellos han marcado y nosotros, no. Hemos tenido cuatro ocasiones claras para marcar. Es la gran diferencia".



Y, una vez más, puso sobre la mesa que el Barça actual no puede aspirar a mucho más. "No voy a discutir el nivel de este equipo. Todo el mundo sabe el problema del Barça hoy en día. No se puede opinar de un equipo que no es el equipo de años pasados", sentenció.



De todas maneras, admitió que "al final el culpable es el entrenador", aunque añadió que en "muchos momentos del partido el planteamiento estuvo muy bien y el Barça tan solo fue inferior en la efectividad a la hora de marcar".

Respecto a los cero puntos que suma el Barça tras las dos primeras jornadas de Champions, dijo que "es una situación delicada, hay que intentar cambiar cosas y darle tiempo al equipo". "Si ganamos los dos partidos ante el Dinamo de Kiev y el Bayern gana los dos contra el Benfica tenemos opciones, tampoco es tan complicado", explicó.



Además, Koeman consideró que "en velocidad y en físico" el Barça es inferior "a muchos equipos". "Tenemos que ganar jugando a nuestra manera, con la posesión del balón y creando oportunidades. Pero si no marcas no ganas un partido", recalcó.