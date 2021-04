EFE

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró que en la primera mitad de la ida de semifinales contra el París Saint-Germain no fueron capaces de hacer su juego, pero en la segunda lograron asfixiar al rival.

"Cuando hemos encajado el gol no hemos estado al nivel que exige esta competición, no es fácil cuando tienes rivales como Neymar o Mbappé", señaló el técnico a la cadena de televisión RMC Sport.



"En la segunda mitad hemos sido más agresivos, hemos podido tener el balón y nos llevamos un buen resultado. Ellos trataban de salir, pero no les hemos dejado. Si dejas a Verratti, Paredes o Marquinhos conectar con Neymar estás perdido. Pero les hemos asfixiado", aseguró.





"En el descanso no hemos cambiado nada, solo nos hemos dicho que había que jugar con nuestra personalidad. Y es lo que hemos hecho", agregó