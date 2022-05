EFE

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, aseguró que reciben al Liverpool, en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, sabedores de que se miden al "mejor equipo del mundo" si bien recordó que tienen sus armas y al público de La Cerámica para superar a su rival.



"Estamos muy ilusionados. Vamos a jugar unas semifinales de Champions. Jugamos 90 minutos ante el favorito... en su estadio nos ganaron con justicia. Pero pudimos defender bien y estamos mentalizados de jugar nuestro partido, de buscar nuestras opciones, enfrentarlos y ganarles los duelos", manifestó Emery en la rueda de prensa oficial.

🟡 @UnaiEmery_, en rueda de prensa



👀 “Necesitamos buena sintonía con nuestra gente para dar nuestra mejor versión. Levantar un 2-0 es complicado”



💪🏻 “Tenemos que hacer un partido perfecto para hacer algo que nadie ha hecho”



📻 #PartidazoCOPE

Insistió en que juegan el mejor equipo del momento y que juega "con una sensación de superioridad al rival", pero agregó que "desde la ilusión de estar aquí en semifinales, vivir este momento, con nuestros amigos y aficionados pasar esto sería la excelencia".



Sobre lo que puede cambiar respecto a la ida, Emery fue claro. "Primero, jugamos en La Cerámica, estaremos con nuestra afición; segundo, tenemos que ganar; y tercero, tenemos que defender. El partido defensivo debe ser brutal. Y a partir de ahí, ser capaces de encontrar lo que allí no encontramos, nuestro juego", explicó.



En esa línea, el entrenador vasco comentó que hay muchas circunstancias que cambian de un partido a otro, como es la "buena sintonía con nuestra afición, buen juego, buenos arbitrajes" y que cree que les beneficia que el gol fuera de casa no valga doble.



"No buscamos referencias externas, sino cosas nuestras. Encontrar una referencia en el juego que nos haga acercarnos a ellos. El factor campo fue muy importante en Liverpool, nos gustaría que aquí sea igual a nuestro favor", resaltó.



"La afición se siente muy orgullosa de este proyecto. Vendrán 23.000 espectadores pero el predominio será amarillo y el sentimiento de orgullo. Estamos aquí y queremos jugar la final. Trabajaremos para ganar el partido, no nos vale con estar aquí y sentirnos orgullosos", añadió respecto a la importancia de la afición.



Respecto a si considera clave frenar el centro del campo rival, Emery dijo que en Anfield su línea de creación hizo un partido "espléndido" y entre sus jugadores destacó a Thiago y a Fabinho, con un gran nivel en ambos casos.



"Tienen juego y se agregan a las necesidades defensivas de su equipo. Nosotros defendimos muy bien pese a que ellos recuperaran rápido. Los tres de arriba tuvieron ocasiones pero no importantes. Hicimos un partido reconocible a nivel defensivo. Esta vez también debemos encontrar nuestro juego. Si mañana otra vez el MVP es un jugador del Liverpool es que estamos fuera. Si es uno de los nuestros, tendremos opciones", manifestó.

Emery dijo ser consciente que para doblegar a un equipo que en ninguno de los 56 encuentros que ha disputado este año ha perdido por más de dos goles deben hacer "un partido perfecto", alcanzando la excelencia o estar cerca de ella.



"Hay que encontrar debilidades. Nosotros manejamos estos datos. Pero estamos trabajando el partido para ver si somos capaces", dijo Emery, que también aseguró no haber leído ni escuchado nada sobre las críticas de medios británicos al juego de su equipo en la ida. "Nos hemos centrado en nuestro trabajo interno", aseguró.



Del estado de algunos jugadores, Emery indicó que falta un último entrenamiento pero apuntó que Gerard Moreno entrenó este lunes y confía en que este martes tenga buenas sensaciones y sea de la partida, mientras que de Danjuma informó que tiene unas molestias y mañana se verá si está en condiciones de jugar al tiempo que confirmó que Yeremy Pino será baja.