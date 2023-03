EFE

El Inter de Milan pidió este miércoles a la UEFA que "intervenga para esclarecer lo sucedido" en el estadio Do Dragao antes del partido de Champions League entre el conjunto italiano y el Porto, que dejó fuera del estadio a cientos de aficionados interistas con entrada.



"El Inter de Milan expresa su máxima solidaridad con sus aficionados, llegados desde toda Europa y en posesión de entradas de acceso regular al partido de anoche, Oporto-Inter, a los que se les ha prohibido la entrada al estadio Do Dragão", manifestó el Inter en un comunicado.



"Tras una decisión unilateral del Porto, muchos seguidores del Inter, incluidas numerosas familias con niños, fueron recluidos en un área de contención cerca del sector visitante y retenidos allí durante todo el partido al que no pudieron asistir, exponiéndolos así a una situación de grave tensión y peligro potencial", añadió.



"El Inter pide a la UEFA que intervenga para esclarecer lo sucedido y que situaciones de este tipo, en contraste con los principios cardinales de deportividad, igualdad e inclusión, no vuelvan a ocurrir, en defensa de todos los aficionados, independientemente de su religión futbolística y nacionalidad de origen", sentenció.



El partido terminó con empate a cero y certificó la vuelta del Inter a unos cuartos de final que no disputaba desde hace 12 años.