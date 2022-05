EFE

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, reconoció que cuando la presión es mayor más se motiva para asumir riesgos como el lanzamiento a lo 'Panenka' de un penalti que, posteriormente, fue decisivo en semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City.



El Real Madrid era inferior al City en el Etihad y perdía 4-2 ante el equipo de Pep Guardiola cuando dispuso de un penalti y Benzema sorprendió a todos con un lanzamiento que, desveló, llevaba tiempo entrenando.

🎙️ Karim Benzema, en @RMCsport:



«Llevaba mucho tiempo practicando la panenka y esperaba al momento adecuado, en un partido como ese, donde hay mucha presión. Este tipo de presión es la que te permite hacer gestos como ese, por lo menos para mí.»pic.twitter.com/m3o9ymxfYx — El Traductor (@ElTraductorRM) May 16, 2022

"Llevaba mucho tiempo practicando el 'Panenka' y solo esperaba el momento adecuado. En un partido como el de Mánchester, en el que hay mucha presión, pero ese tipo de presión es la que te permite hacer gestos como ese, al mejor para mí", aseguró en declaraciones a RMC Sports.



Benzema había fallado dos penaltis en Liga, un hecho que no le condicionó para marcar un tanto clave para el acceso del Real Madrid a la final de la 'Champions' del 28 de mayo en París ante el Liverpool.



"Si no tiras los penaltis está claro que no los vas a fallar. Coloqué el balón en el suelo y supe que lo iba a tirar a lo 'Panenka'. No tenía otra cosa en la cabeza, sólo lanzarlo de ese modo", afirmó.