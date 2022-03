EFE

Las ausencias del uruguayo Fede Valverde y el alemán Toni Kroos este sábado ante la Real Sociedad fueron confirmadas por Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, que mostró optimismo con la opción de contar con el primero recuperado de la gripe para jugar ante el París Saint-Germain y la opción de que llegue a tiempo el segundo, pese a sufrir un problema muscular en el isquiotibial izquierdo.

"Valverde no está disponible para mañana y no tiene problemas para el próximo partido, creo que también Kroos porque es un problema muy pequeño que espero se arregle muy pronto", dijo Ancelotti en rueda de prensa. "Los dos han entrenado los pasados días y no creo que pierdan condición física en unos días", añadió.



Confirmó el técnico madridista el regreso del austriaco David Alaba, una vez superados los problemas musculares que le impidieron jugar en Vallecas la última jornada liguera. "Alaba ha empezado a entrenar el martes con el equipo y está bien, jugará mañana sin dudas", dijo.



Y no asumió Ancelotti que las lesiones musculares recientes de su plantilla se puedan producir por el cansancio de algunos futbolistas importantes ante la falta de rotaciones.



"Kroos ha descansado contra el Alavés, no es un problema de cansancio, a veces hay un poco de mala suerte en lo que pasa y tenemos que convivir con las lesiones", defendió.



"Es un periodo de la temporada importante y en este momento el Real Madrid no tiene muchas lesiones, muy pocas. Alaba ha parado siete días por su lesión, Kroos creo que va a parar cinco o seis días. En este momento de la temporada tener pocas lesiones significa que hemos manejado muy bien el aspecto físico de la plantilla. Estamos convencidos", agregó.