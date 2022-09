EFE

Con la continuidad de Eden Hazard como titular en entredicho tras su actuación como falso nueve ante el Mallorca, su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, salió en defensa del jugador belga, aseguró que cumplió con lo encomendado y resaltó que su equipo, pese a la ausencia de Karim Benzema, ha marcado siete goles desde la lesión del francés.



"Creo que Hazard ha cumplido con lo que le hemos pedido en estos dos partidos. Mi opinión es que ha cumplido con lo que tenía que hacer porque, como dije antes del Mallorca, no le he pedido marcar goles y el equipo ha cumplido porque sin Karim hemos marcado siete", defendió.



No desveló Ancelotti la idea ofensiva que tiene en mente, pero dejó buenas palabras hacia Marco Asensio por la reacción de su jugador en los entrenamientos tras su enfado por no tener minutos ante el Mallorca.



"Asensio en este momento tiene que aguantar. Lo está haciendo bien, la reacción a su enfado ha sido buena, ha entrenado muy bien y es lo que tiene que pasar cuando un jugador se enfada que tiene dos maneras de reaccionar, entrenar mejor o bajar los brazos. Los dos días entrenó muy bien y tiene oportunidad de jugar mañana", dejó caer en sala de prensa.



Para el técnico madridista, el duelo ante el RB Leipzig "es un partido importante para la clasificación del grupo" y destacó la reacción que ha protagonizado el conjunto alemán tras un mal arranque de curso. "Es un equipo que ha tenido problemas al principio de la temporada pero que lo ha hecho muy bien su último partido ante el Dormtund. Tiene calidad en ataque, jugadores con habilidad técnica muy rápidos", resaltó.



Cumple Ancelotti 25 años desde su debut como entrenador en la Liga de Campeones, competición de la que se ha convertido en el técnico más laureado. "No sabía que han pasado 25 años, esta competición me ha dado mucha ilusión, felicidad, a veces tristeza pero al final mucha felicidad como jugador y entrenador. Con mis equipos he tenido mucho éxito".



Y enfocando al presente reconoció que no pone "límites" a su plantilla y su objetivo es "seguir teniendo éxito" con un grupo de jugadores con los que piensa que puede "luchar por la competición" como demostró la pasada temporada.