EFE

Carlo Ancelotti recordó uno de los partidos de mayor sufrimiento de su carrera como técnico, tras el que como se desvela en un documental aseguró que si no falleció era "inmortal", y lo puso como referencia antes de recibir al Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, tras el 2-5 de Anfield.



El recuerdo fresco por la cercanía, en los cuartos de final de la pasada edición, la Liga de Campeones de las remontadas, se produjo tras un triunfo del Real Madrid en Stamford Bridge por 1-3 y una vuelta en el Santiago Bernabéu (2-3).



"El recuerdo que tenemos es muy vivo del Chelsea el año pasado nos va a ayudar a plantear un partido distinto por eso es muy importante no hacer cálculos. Intentaremos no hacerlos y repetir el partido abierto de la ida", detalló.



"Mi papel es un papel donde no manifiesto mucha tensión y presión pero hay momentos en tu carrera que sufres mucho y este ha sido uno de los momentos. Lo dije yo pero lo pudieron decir todas las personas que fueron partícipes en el estadio de la remontada ante el Chelsea en el que llegó a ponerse con un 0-3 en contra". El tanto de Rodrygo a diez minutos del final mandó el encuentro a la prórroga, cuando decidió Karim Benzema.

Ese encuentro fue referencia continua en la comparecencia de 'Carletto' para poner de ejemplo todo lo que no debe repetir su equipo ante el Liverpool tras conseguir una renta de tres goles de ventaja de la ida.



"El mensaje es bastante simple y claro, no hacer cálculos, intentar jugar lo mejor que podemos haciendo un partido como la ida. No es nuestra idea hacer cálculos, intentaremos jugar con la máxima intensidad e ilusión desde el primer minuto para intentar ganar el partido", manifestó.



Incluso llego a admitir Ancelotti que su planteamiento no será defensivo para esperar al rival y se verá a un Real Madrid ofensivo.



"Hemos visto lo bueno y lo malo del partido de ida. Hicimos bien muchas cosas en el aspecto ofensivo. Es lo que vamos a plantear, no un partido teniendo en cuenta que tenemos ventaja. Vamos a plantear un partido abierto. Queremos atacar y ser ofensivos sin hacer cálculos", advirtió.



"Será un partido abierto porque el Liverpool quiere cambiar la dinámica de la eliminatoria. Es normal, tenemos que defender bien y atacar, las dos cosas, sin pensar solo en defender. Pensaremos más en atacar", añadió.



ELOGIOS A VINÍCIUS Y UN BENZEMA RECUPERADO



Ancelotti ve un cambio en el comportamiento del brasileño Vinícius Junior con los colegiados. Lo destacó tras el partido de Liga ante el Espanyol, cuando pese a ser amonestado, su jugador rebajó las protestas y se centró en el juego.



"Estoy contento de su progresión. En el último partido su actitud ha sido ejemplar. Lo mejor es esté focalizado en lo que hace en el campo. Está en el buen camino para escribir la historia del Real Madrid en los próximos años como la han escrito Modric, Kroos, Karim o Casemiro. Este grupo ha sido fantástico, sobre todo en la Champions League", resaltó.

El técnico italiano confirmó el buen estado de Karim Benzema, ausente ante el Espanyol pero en plenitud de condiciones para enfrentarse al Liverpool. "Mañana está al cien por cien. Empezó a entrenar el domingo, hizo buenos entrenamientos y está a tope, muy motivado. Para Karim, para mí, los jugadores y el club es una competición muy importante".



Y no entró en un nuevo capítulo del pulso de Benzema con el seleccionador francés Didier Deschamps, por el que el delantero madridista prometió hablar en breve. "Es un tema personal", justificó Carlo. "Me hablas de dos jugadores porque Deschamps también lo fue mío, y le respeto mucho como persona. No creo que afecte a Karim porque nunca ha salido lo que pasa entre ellos. Es un tema del que no habla y no creo que le preocupe", opinó.



Por último, evitó el entrenador madridista dar pistas sobre su equipo titular y si tirará de jugadores con muchas batallas similares como la pareja Toni Kroos-Luka Modric o la entrada de algún futbolista en el centro del campo como Eduardo Camavinga, al que dejó piropos. "Para el partido de mañana es muy importante la experiencia y la energía".



"Camavinga es muy importante, está haciendo partidos muy buenos. En algunos hace errores evidentes, pero jugar tan bien luego hace olvidar errores que debe mejorar. Ante el Espanyol cometió un error en una posición que no es la suya, pero después jugó tan bien que la gente se olvida. Tiene una calidad extraordinaria. Es un intocable hoy y lo va a ser en el futuro", sentenció.