EFE

El Ajax se convirtió este miércoles en el primer equipo clasificado del grupo C de la Liga de Campeones gracias a una remontada con polémica (1-3) ante el Borussia Dortmund, que se queda segunda con los mismos puntos que el Sporting de Lisboa.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



El conjunto neerlandés comenzó perdiendo debido a un gol de penalti de Marco Reus, pero se aprovechó de la controvertida expulsión de Mats Hummels en la primera parte y le dio la vuelta al encuentro en los últimos veinte minutos.



El Borrusia Dortmund salió con todo, dolido por la derrota por 4-0 sufrida hace dos semanas en el Johan Cruyff Arena y con ganas de venganza. Bellinghan puso en apuros varias veces a la defensa del Ajax, y un resbalón del argentino Lisandro Martínez dejó a Thorgan Hazard solo ante el portero del Ajax, pero Pasveer sacó el balón con la mano.



Tras unos diez minutos de dominio local, el Ajax encendió motores y comenzó a rondar al área contraria. Un fallo de la defensa germana propició un tiro de Berghuis que se fue fuera. Luego, el guardameta Kobel despejó un buen disparo de Gravenberch.



El partido se rompió en el minuto 29 con una polémica jugada que condicionó el resto del encuentro. Mats Hummels se lanzó en plancha sobre Antony dos Santos y el árbitro Michael Oliver le enseñó la roja directa.



El VAR revisó la acción y en la repetición se vio que el defensa no llegó a darle al brasileño, pues este saltó a tiempo, pero el video arbitraje consideró que la entrada era lo suficientemente peligrosa para mantener la expulsión.



El entrenador del Dortmund, consciente de que aún quedaba más de una hora de juego, quitó al extremo Thorgan Hazard y puso en su lugar al central Marin Pongracic.



La controversia volvió al Signal Iduna Park cinco minutos después. Jude Bellingham cayó dentro del área del Ajax y el VAR llamó a capítulo al colegiado, que tras revisar la jugada pitó penalti porque Mazraoui, casi sin querer, le había dado con la rodilla al centrocampista británico. Marco Reus no perdonó desde los once metros, aunque Pasveer rozó la pelota con los dedos.



A pesar de ponerse por delante, el equipo germano sintió en sus carnes que jugaba con un futbolista menos. Los hombres de Marco Rose retrasaron las líneas, sobre todo a partir de la segunda parte, y no fueron capaz de mantener las posesiones que disfrutaron. El Ajax embotelló poco a poco al conjunto local, con Mazraoui y Tadic metiendo miedo por la derecha cada vez que se adentraban en territorio comanche.



El cansancio en el Dormund hizo mella y el primer mazazo llegó en el 72. Antony colgó la pelota por la derecha, un defensa del equipo alemán peinó la pelota y Dusan Tadic, con la escopeta cargada en el área pequeña, se lanzó y metió gol.



Con el Dortmund pidiendo la hora, el Ajax se fue al ataque con todo y le dio la vuelta al encuentro gracias a una jugada que, de nuevo, nació en las botas de Antony. El brasileño se adentró por la banda derecha, recortó y colgó el esférico al área, donde Haller impuso sus 1,90 metros de altura y cabeceó al fondo de la red. El marfileño, que apenas había disfrutado de ocasiones hasta ese momento, hizo su séptimo gol en la Liga de Campeones.



El Ajax le puso cloroformo a lo que quedaba de partido y el Dortmund, sin gasolina ni fuerzas, se dejó ir. La estocada final llegó en el descuento gracias a un gol de Klaassen, que recibió la asistencia de Antony, el mejor de la noche.



Con los resultados de hoy, el Ajax se clasifica como primera de grupo con 12 puntos, le siguen el Borussia Dortmund y el Sporting de Lisboa con 6 puntos y cierra el Besiktas con cero puntos.