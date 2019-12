Chelsea clasifica como segundo tras vencer al Lille

EFE

El Chelsea no tuvo problemas para firmar su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones y lo hizo imponiéndose al Lille (2-1) y a la tromba de agua que cayó sobre Stamford Bridge.



En una noche de viento y de mucha lluvia en la capital londinense, el Chelsea, que era el que más fácil lo tenía en el Grupo D, se deshizo de un Lille que no se jugaba nada.



Con el equipo prácticamente de gala, los 'Blues' pasaron como segundos de grupo y, dos años después vuelve a las eliminatorias de la mejor competición continental.



Salieron en tromba, al mismo ritmo que caían torrentes de agua en el campo. Después de varios días de sol en Londres, volvió el frío, la lluvia y el viento y volvió el Chelsea a ganar. Después de caer el finde contra el Everton, Lampard volvió a poner a Jorginho en el medio, prescindiendo del joven Mason Mount y el equipo controló al Lille con facilidad.

Gritemos todos juntos...



🥳🥳 ¡¡¡CLASIFICADOS!!! 🥳🥳 pic.twitter.com/URZTDFFPCI — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) December 10, 2019





Tras varias ocasiones muy claras en las botas de Emerson Palmieri y N'golo Kanté, Abraham empujó un pase de la muerte de Willian para adelantar y meter a los suyos en octavos.



Y es que a partir de ese momento, los franceses apenas estuvieron cerca de hacer daño. Estaban eliminados y fueron, prácticamente, una mera comparsa.



Antes del descanso, César Azpilicueta sentenció. El capitán 'Blue' se aprovechó de una buena jugada de pizarra de los suyos. En un córner, Willian arrastró al primer palo, Emerson la puso al hueco libre y Azpilicueta apareció solo para rematar a la red.



Al Chelsea no le hacía falta más. Con la victoria sabía que cerraba la clasificación y no había nada más en su mano para quedar primero de grupo.



En la segunda parte, buscó el tercero, más por inercia que por otra cosa, pero no llegaba y en una jugada aislada, tras una buena combinación, Loic Remy, un ex del Chelsea, recortó distancias.



El Chelsea siguió con empeño buscando el tercero, pero, pese a las repetidas ocasiones de las que dispusieron, especialmente en las botas de Michy Batshuayi, no fueron capaces de aumentar el marcador y tomaron el 2-1 como bueno.



El Chelsea pasa a octavos como segundo de grupo, con once puntos, los mismo que el Valencia, que lo hace como primero, y uno menos que el Ajax de Amsterdam, que irá a la Liga Europa.