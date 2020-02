Atalanta golea 4-1 al Valencia en la ida de los octavos

#AtalantaVCF | 4-1 | FULL-TIME



🤩 CI AGGIUDICHIAMO IL PRIMO ROUND!!! CHE PARTITA SENSAZIONALE, RAGAZZI!!!

👊 THE FIRST ROUND IS BLACK-AND-BLUE!!! WHAT AN AMAZING MATCH, GUYS!!!#UCL #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/2VpJ48mmv5