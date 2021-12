EFE

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó este jueves que el acuerdo para traspasar al Barcelona al delantero Ferran Torres está a punto de ser completado.

"Cuando el club lo confirme, está hecho", dijo en una rueda de prensa el técnico, que está a la espera que el director de fútbol del club inglés, Txiki Begiristain, le comunique que la operación está firmada.



Torres fichó por el City, procedente del Valencia, en verano de 2020 a cambio de 25 millones de euros más 12 en variables.



Guardiola aseguró que no trató de convencer a Torres para quedarse en Manchester cuando el jugador, de 21 años, le informó de su deseo de abandonar la Premier.



"Siempre tengo la sensación de que cuando el FC Barcleona y el Real Madrid llaman a la puerta es difícil decir que no", explicó Guardiola.



Cuando Torres le comunicó que quería marcharse, "le dije, vete", relató el entrenador.



"Quiero que mis jugadores sean felices. Si no eres feliz, te tienes que ir. Nosotros no somos un club en el que haya presidentes y consejeros delegados diciendo: 'No, te tienes quedar'. Los jugadores y los clubs tienen que estar de acuerdo", agregó.