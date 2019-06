Eriksen anuncia su intención de dejar al Tottenham

GOAL

Christian Eriksen lleva meses siendo relacionado con el Real Madrid como uno de los nuevos fichajes que pueden reestructurar la plantilla de cara a la próxima temporada.

El jugador ha alimentado estos rumores al reconocer que quiere abandonar el Tottenham y que quiere dar un paso adelante en su carrera este mismo verano, que podía pasar por recalar en el Santiago Bernabéu.

"Tengo el más profundo respeto por todo lo que he vivido en el Tottenham pero también he dicho que me gustaría probar algo nuevo. Espero que haya una resolución durante el verano. Ese es el plan. En el fútbol no se sabe cuándo llegará", comentó.

"Siento que estoy en un punto en mi carrera donde podría querer probar algo nuevo. Espero que haya una aclaración durante el verano. Espero que haya una resolución durante el verano. Ese es el plan. En el fútbol no se sabe cuándo llegará. Sería mejor para todos si sucediera lo antes posible, pero en el fútbol las cosas toman tiempo", añadió.





Sobre su posible salida al Real Madrid, el danés aclara que aún no ha habido contactos: "Depende de Daniel Levy. Y otro club tiene que entrar. O tengo que sentarme en la mesa y negociar un nuevo contrato. No puedes fijar una cita tú mismo. Si me tengo que ir, espero que sea un paso adelante. Es [un movimiento potencial al Real Madrid] un paso adelante. Pero eso requiere que el Real Madrid llame a Tottenham y diga que me quieren. Y aún no lo han hecho por lo que sé".



No obstante, Eriksen tampoco descarta salir del Tottenham: "Es difícil. Depende de las posibilidades. Si no aparece nada que sea más emocionante, ¿por qué no quedarse en Tottenham? ¿Si tengo que firmar un nuevo contrato? Depende de las condiciones".