EFE

La pareja de colombianos Sebastián Cabal y Robert Farah, primeros cabezas de serie, se proclamaron este viernes nuevos campeones de dobles masculinos del Abierto de Estados Unidos al vencer en la final por 6-4 y 7-5 a la compuesta por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, octavos favoritos.



El triunfo de Cabal y Farah, en la primera final completamente hispana que se ha disputado en cualquier modalidad en la historia del Abierto, les permite ser también convertirse en los primeros colombianos y latinoamericanos que consiguen dos títulos seguidos de Grand Slam después de haber ganado el de Wimbledon.



Cabal, de 33 años, y Farah, de 32, ocuparon el puesto de los estadounidenses Mike Bryan y Jack Sock, quienes el año pasado ganaron los mismos títulos, mientras que la pareja colombiana es la tercera que en los últimos cuatro años ha logrado al menos dos títulos de Grand Slam en la misma temporada.



Los nuevos campeones del Abierto de Estados Unidos se llevan un premio en metálico de 740.000 dólares y se aseguraron ser los nuevos números uno del mundo.





Granollers, de 33 años, y Zeballos, de 34, que apenas han disputado su segundo torneo como pareja --el primero fue en el Masters 1.000 de Canadá, que ganaron-- sufrieron su primera derrota en 11 partidos (10-1), pero se llevaron un premio de 370.000 dólares y se meten en la lucha para estar en la Carrera ATP a Londres, donde hace un mes ni existían.



El partido estuvo igualado hasta el octavo juego de la primera manga cuando ambas parejas mantuvieron su saque para el parcial de 4-4, pero en el noveno, Cabal y Farah hicieron el quiebre que les permitió ganarla con el suyo en 41 minutos de acción.



La historia se repitió en el segundo set, pero esta vez el saque lo mantuvieron ambas parejas hasta el séptimo juego (4-3) para Granollers y Zeballos, quienes en el octavo hicieron su primer quiebre del partido en la única oportunidad que tuvieron (5-3).



Sin embargo, la respuesta por parte de Cabal y Farah no se hizo esperar y en el noveno recuperaron su servicio tras ponerse con parcial de 15-40 y marcador de 5-4.



A partir de ese momento, los nuevos campeones del Abierto volvieron a imponer su control en el ritmo de juego y estuvieron intratables en los golpes desde el fondo de la pista con Farah de líder y cobertura de la red por parte de Cabal.



El resultado fue el conseguir los cuatro juegos seguidos que les aseguran el set y otro triunfo histórico para el tenis colombiano y latinoamericano.



El partido, disputado en la pista central Arthur Ashe de Flushing Meadows, que duró una hora y 31 minutos, dejó a Cabal y Farah con 3 quiebres de saque, 32 golpes ganadores y apenas 8 errores no forzados.



Mientras, Granollers y Zeballos solo hicieron un 'break', colocaron 23 golpes ganadores y también cometieron 8 errores no forzados.