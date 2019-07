Novak Djokovic aún no se lo cree

EFE



El helvético sacó para llevarse su noveno título de Wimbledon y dispuso de un 40-15 que salvó Djokovic, a la postre campeón.



"Esta fue, si no la más emocionante final que he jugado, 'top dos o tres'. He jugado contra uno de los mejores de la historia, al que respeto mucho. Desafortunadamente, uno tiene que perder, los dos tuvimos oportunidades", expresó el de Belgrado.



"Es irreal tener dos puntos de partido en contra y ganar", añadió.



"Sé que lo he dicho antes, pero cuando tenía cuatro o cinco años y soñaba con ser tenista este era el torneo que soñaba con ganar. Me imaginaba que un día estaría aquí", explicó Djokovic, quien igualó este domingo al sueco Bjorn Borg con cinco entorchados en el All England Club.