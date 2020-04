Djokovic, Nadal y Federer crean fondo para tenistas

EFE

En una carta dirigida a los jugadores, Novak Djokovic, presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, expuso sus propuestas para la creación de un fondo de apoyo económico para sus compañeros, después de hablar de ello con Rafael Nadal y Roger Federer.



Así, mientras que la ATP habría asignado un millón de dólares para ayudar a los jugadores clasificados entre los puestos 150 y el 400 del mundo, los tres grandes buscarían un rango de apoyo entre el 250 y el 700.



"Tenemos que ayudar a los jugadores. Muchos de ellos están considerando dejar el tenis profesional porque simplemente no pueden sobrevivir financieramente", señala Djokovic.



Hace unos días, el español Pablo Carreño abordaba esta misma situación al considerar que los tenistas son también "trabajadores autónomos", y que había muchos de ellos, los de menor ránking, que en la situación actual sobrevivían "gracias a sus padres".





"Los primeros 250 jugadores (la mayoría de ellos al menos) jugaron en la fase previa del Abierto de Australia este año, lo que les garantizaría una cantidad de dinero decente", explica el serbio en su carta. A partir del puesto 250, es donde tiene lugar la verdadera batalla financiera", explica.



"Creemos que todos debemos reunirnos y ayudar a estos jugadores. Muchos de ellos están considerando dejar el tenis profesional porque simplemente no pueden sobrevivir financieramente", añade.



Desafortunadamente, hay un gran número de jugadores en el grupo entre el 250 y el 700 que no son apoyados por las federaciones o no tienen patrocinadores. La ATP tiene unos 700 miembros y tenemos que tratar de cuidar de todos ellos. Son la base del tenis y la base del deporte profesional", explica el serbio.



En la carta, se propone que los 100 mejores jugadores del ránking individual y los 20 mejores de dobles contribuyan entre 5.000 a 30.000 dólares cada uno en una escala variable, al fondo de ayuda para los jugadores de menor rango.



Esta sería la escala (para un total estimado de 1.050.000 dólares):



- Del puesto 50 al 100: 5.000 dólares cada uno.



- 20-50: 10.000 dólares cada uno - 10-20: 15.000 dólares cada uno - 5-10: 20.000 dólares cada uno - 1-5: 30.000 dólares cada uno



- Los 20 mejores dobles: 5.000 dólares cada uno



Parte de este plan de ayuda fue desvelado este viernes por el presidente de la federación alemana de tenis, Dirk Hordoff.



El dirigente apuntó que existía una estrategia por parte de la ITF (Federación Internacional de tenis), los Grand Slam, la ATP y la WTA por la que los jugadores entre el puesto 250 y el 700 recibieran 10.000 dólares cada uno para sobrellevar el parón, y que estas ayudas provendrían de los 100 primeros jugadores de la clasificación.



Con las contribuciones esperadas de los Grand Slams y la ATP, el total de ayudas podría superar los 4 millones de dólares. "Es probable que los torneos de Grand Slam contribuyan con 500.000 dólares cada uno", añadió Djokovic Con ese fin, 'Nole, Nadal y Federer han propuesto a la ATP que el 50 por ciento de la dotación de las Finales ATP de Londres, (si llega a disputarse) se destine al fondo de apoyo. O, si eso no sucede, considere una solución con la redistribución de los premios del Abierto de Australia 2021.