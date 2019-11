EFE

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se mostró convencido de que la decisión de RTVE de no optar a la retransmisión de la Supercopa de España, por disputarse en Arabia Saudí, "es perfectamente revocable" e invitó al ente público a dialogar.



En la apertura del sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), Luis Rubiales afirmó que respeta la decisión del ente público de no optar a la retransmisión de la Supercopa de España, dadas las denuncias de incumplimiento de los derechos humanos en Arabia Saudí, pero insistió en que las dos partes están "a tiempo" de sentarse y negociar.



"La decisión es perfectamente revocable. RTVE se ha comprometido con una competición de motor que se va a celebrar allí", apuntó Luis Rubiales en alusión al Rally Dakar.





El presidente de la RFEF trató de justificar asimismo la elección de Arabia Saudí como sede. Reparó en que el organismo que él dirige podía seguir "dos caminos": "Acabar con la competición o buscar un formato atractivo que generase interés y más ingresos". "Hemos salido fuera de casa por dinero, es verdad. Es una realidad que esos ingresos van a ayudar mucho, porque van a la Segunda División B, a la Tercera División, al fútbol modesto, al fútbol de base y al fútbol femenino", dijo.



"También es una realidad que hay países con desigualdades en salud, con desigualdades en alimentos y con desigualdades sociales, donde nacer hombre y nacer mujer no es lo mismo. Podemos dar la espalda a esos países, teniendo en cuenta que esos ingresos son los mismos que tendríamos en otros países, o tratar de ayudar y de transformar", continuó.



En ese sentido, Luis Rubiales subrayó que el acuerdo con el gobierno de Arabia Saudí contempla el acceso de las mujeres a los estadios, la creación de escuelas de fútbol para niñas y mujeres y el desarrollo de una competición de mujeres en categoría sénior.



Con este argumento, Luis Rubiales indicó que tratará de hacer cambiar de opinión a los gestores de RTVE.



"Esta es la Supercopa de la igualdad. Durante cientos de años, las costumbres o la forma de actuar (en Arabia Saudí) han llevado a una situación que es la que es, pero solo se puede cambiar si conseguimos gota a gota inundar de igualdad (ese país). Podíamos tener un discurso fácil, que llegase al corazón de la gente: 'no hay igualdad, no vamos'. Pero aspiramos a poder disputar algún día la Supercopa femenina allí", sentenció.