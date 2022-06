EFE

El nuevo entrenador del Fenerbahçe, el portugués Jorge Jesus, avanzó este viernes que buscará conseguir un equilibrio en la plantilla sin revolucionarla, con el fin de lograr un "equipo de riesgo", que gane y ofrezca buen espectáculo.



"No hemos venido para hacer una revolución en la plantilla sino para conseguir un equilibrio", declaró el técnico al firmar su contrato en una ceremonia en el estadio Sükrü Saracoglu de Estambul, transmitida en directo por la televisión del club.



Jesus, cuyo fichaje para una temporada fue confirmado el jueves por el Fenerbahçe, subrayó que lo que más le convenció para aceptar la oferta, tras semanas de negociaciones, fue la determinación mostrada por el presidente del club, Ali Koç.



"Fue la convicción del presidente y de los hinchas, que me llegó por mis redes sociales, lo que me hizo pensar que voy a estar en un club en el que me querrán mucho", dijo.



"No vine a Turquía por las condiciones económicas sino por el proyecto de un gran club con una cultura basada en la pasión; yo también trabajo con pasión", aseguró.



"En mi opinión, un entrenador tiene que ser como un jugador: debe ser creativo, tener ideas. Mi idea es ser un equipo de riesgo, aunque riesgos calculados. Solo ganar no es suficiente. Aunque ganar es lo más importante, también se debe impresionar a la afición, ofrecer un buen espectáculo", señaló.



"Los jugadores me pueden ver como un padre, pero no soy amigo de mis hijos, soy su padre, y exactamente lo mismo pasa con los jugadores", apuntó.



Jesus subrayó que había firmado solo por una temporada porque procede así por sistema en cualquier país extranjero.



"No es algo nuevo. En todos los clubes con los que he firmado fuera de Portugal, siempre firmo por un año, nunca más. El primer año es de adaptación, tanto para el club como para el entrenador. Y si quedamos todos contentos, pues podemos renovar", explicó.



El entrenador subrayó que a la hora de dirigir un club que, pese a ser históricamente uno de los tres mejores de su país, lleva ocho años sin ganar la Liga turca y 15 años sin llegar a los cuartos de una final de la Champions, "es un motivo más" la ilusión de poder "romper esa norma de los últimos 15 años".



Hasta el primer partido de las clasificatorias para la Liga de Campeones en julio, que el Fenerbahçe disputará por haber quedado en segundo lugar en la Liga turca este año, Jesus ya tiene programado "unos seis o siete juegos amistosos" para entrenar, avanzó.



El entrenador llegó a Estambul en un avión privado el miércoles de madrugada y desde entonces ha recorrido las instalaciones del Fenerbahçe para conocer el terreno.



Sin entrenar desde finales de diciembre de 2021, cuando se desvinculó del Benfica, Jesus afronta ahora su tercera aventura en el exterior tras entrenar al Al-Hilal de Arabia Saudí y al Flamengo, con el que conquistó el campeonato brasileño y la Copa Libertadores.