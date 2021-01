EFE

El español Álvaro Morata, delantero del Juventus Turín, expresó este viernes su orgullo por compartir el vestuario con el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Paulo Dybala y aseguró que, cuando se retire, contará a sus hijos que ha podido jugar con ellos.



"Es fácil jugar con Cristiano, le conozco desde hace mucho tiempo. En situaciones normales, en las que un jugador normal no marcaría, él marca. Yo entiendo sus movimientos y lo que le gusta hacer. Muchas veces le saco hombres de encima con mis movimientos, y creo que él me ayuda a mí para no tener siempre a dos o tres rivales pegados. Es un placer jugar con él", afirmó Morata, en una entrevista publicada por la televisión italiana "Sky Sport".







"Es fantástico, tiene una calidad increíble y puede jugar dónde quiera. Puede jugar de 9, de 10 o de 11. Solo puedo disfrutar de él cada día y espero jugar con él durante mucho tiempo. Es un orgullo para mí. Crecí viéndole y cuando llegué, me emocioné pensando que jugaría con él o Dybala. Son jugadores de nivel superior. Contaré a mis hijos que jugué con Cristiano o Dybala", agregó.



Morata, que fichó por el Juventus en la última sesión de mercado veraniego procedente del Atlético Madrid, ya ha marcado once goles en 19 partidos con el equipo de Andrea Pirlo, con el que tiene una excelente relación.



"Tenemos un buen vínculo, distinto con respecto al que tengo con mis compañeros. Él es el jefe y tengo que seguir sus órdenes. Siempre es directo, te dice lo que quiere. Para él es fácil ser entrenador", contó Morata.



El delantero madrileño habló cuando faltan dos días para la cita de este domingo contra el Inter de Milán, uno de sus históricos rivales.



"Pelearemos hasta el final, es la mentalidad de este club. Este año perdimos unos puntos, pero ahora estamos mejor y nos espera un partido importantísimo. Queremos dar orgullo a nuestros aficionados. El Inter debe tener cuidado, porque este equipo tiene hambre y nunca deja de luchar", dijo.