Cristiano Ronaldo protagonizó una polémica el pasado domingo durante el Juventus - Milan cuando se fue antes de tiempo del banquillo y no vio el final del partido tras mostrarse visiblemente enfadado tras ser sustituido por Maurizio Sarri.

El delantero portugués ha aclarado la polémica una semana después. Ronaldo explicó que ha estado jugando lesionado y eso ha afectado a su rendimiento pero aún así no le gustó ser sustituido.

"En las últimas 3 semanas he estado limitado. Todos saben que no me gusta que me sustituyan, pero no hubo polémica en mi gesto después del cambio. Traté de ayudar a la Juventus incluso a jugar estando lesionado y a nadie le gusta ser reemplazado pero lo entiendo, porque no estaba bien, ya que no estaba al 100% en estos dos partidos", aseguró en A Bola.