EFE

El portugués Cristiano Ronaldo firmó un doblete de penalti este domingo para impulsar el triunfo 3-0 del líder Juventus Turín contra el Fiorentina en la Serie A italiana, lo que le permitió además igualar al francés David Trezeguet con nueve partidos seguidos viendo puerta en el torneo italiano.

Cristiano desequilibró en el 40 desde los once metros un partido complicado para el Juventus ante un Fiorentina que fue superior en los primeros 30 minutos y alcanzó los 19 goles en la Serie A, situándose momentáneamente a cuatro tantos del máximo artillero, Ciro Immobile.

Vive un momento de forma incontenible el delantero luso, que marcó catorce goles en las últimas nueve jornadas y que puso cuesta abajo el duelo de un Juventus que lo sentenció en el tiempo añadido con un cabezazo del holandés Matthijs De Ligt, al cabecear un saque de esquina colgado por el argentino Paulo Dybala.

Good to get back to victories and happy to score again in our stadium!⚽⚽

Proud to reach 50 goals with the bianconeri shirt!💪🏽#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/pzBrER9Uzt