EFE

El entrenador italiano del Juventus Massimiliano Allegri ensalzó hoy, de nuevo, la figura del delantero español Álvaro Morata, al que considera un jugador técnicamente bueno y con grandes condiciones.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



"Discutir técnicamente a Morata es una locura. Ahora lo está haciendo muy bien, está tranquilo, nos enfocamos juntos en este momento y en los próximos meses", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al derbi frente al Torino del próximo viernes.



La llegada del delantero serbio Dusan Vlahovic al Juventus ha obligado a Allegri, siempre defensor del español, a desplazar a Morata a una zona más abierta en banda izquierda y que, según afirmó el italiano, es "su mejor posición".



Hace una semana, el técnico juventino ensalzó en rueda de prensa al madrileño, al que se refirió como un jugador "con grandes condiciones".



Aunque el Allegri confesó que no sabe quién saldrá en ataque, se espera que Allegri vuelva a apostar por el trío ofensivo formado por el argentino Paulo Dybala, Morata y Vlahovic.



El derbi se presenta como una oportunidad para mantener la cuarta plaza, de Liga de Campeones, pero el alineador italiano no se fía de su rival.



"Mañana jugaremos contra un equipo que ha redescubierto el ADN de su historia, y hay que felicitar a su técnico. Necesitaremos a la afición, el partido va a ser complicado", expresó.



"Los muchachos han dejado de lado sus objetivos personales para jugar en equipo. Conocen mejor mi idioma y yo los conozco mejor. Hay ganas de llegar y volver a ganar. Este año será difícil, pero tenemos metas importantes", apuntó.



El Torino llega al choque en la décima posición de la Serie A y con dos derrotas consecutivas. Sin embargo, Allegri no quiere el cartel de favorito.



"Los derbis nunca son desigualados. Mañana será difícil e importante para el campeonato, ellos también llegan enfadados. Necesitaremos una gran actuación", sentenció el también exfutbolista.



El próximo martes 22 de febrero, el Juventus disputará la ida de los octavos de final de Liga de Campeones frente al Villareal, por lo que el derbi de este viernes se presenta como una prueba preparatoria para el choque de 'Champions'.