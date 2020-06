Lazio remonta a la Fiore y mantiene a la vista a la Juve

EFE

Un magnífico disparo del español Luis Alberto culminó la remontada del Lazio ante el Fiorentina (2-1), que le mantiene en el pulso por el título de la Serie A con el Juventus.



No tenía más remedio el conjunto romano que amarrar los puntos en el Olímpico después de su derrota de la pasada jornada ante el Atalanta y del triunfo este viernes del Juventus sobre el Lecce (4-0).



Un tropiezo podía significar casi la sentencia. Y durante un buen rato vio peligrar el partido porque a los 25 minutos un ilustre veterano como el francés Frank Ribery se 'inventó' una de sus habituales jugadas desde la banda izquierda para, tras rebasar a tres rivales, marcar con un disparo seco al que no pudo responder el meta albanés Thomas Strakosha.





El bloque viola llegaba al Olímpico tras enlazar tres empates consecutivos, mucho más cerca de la zona roja que de los puestos de honor, y al amparo del tanto de Ribery dio un buen susto al Lazio. Para fortuna del equipo de Simone Inzaghi una imprudencia en la salida del meta polaco Bartlomiej Dragowski acabó con el ecuatoriano Felipe Caicedo en el césped y el árbitro no dudó en señalar penalti.



Ciro Immobile no desaprovechó semejante oportunidad para dar inicio a la remontada que culminó a ocho minutos del final el internacional español Luis Alberto con un disparo raso junto al poste desde fuera del área que da vida al Lazio e impide la escapada del Juventus.



No levanta cabeza el colista Brescia, que sumó un nuevo encuentro sin ganar, esta vez ante el Brescia (2-2) y pese a que llegó a tener dos tantos de ventaja, logrados por Alfredo Donnarumma y Alessandro Semprini en el primer cuarto de hora.



El Génova, también necesitado, no se rindió. Un penalti sobre el argentino Cristian Gabriel Romero lo materializó el español Iago Falqué (m.38) antes del descanso y en la reanudación Andrea Pinamonti firmó el resultado definitivo que deja al bloque genovés con un punto de ventaja sobre el Lecce, que marca el descenso.



Non basta un'ottima Fiorentina all'Olimpico. Vantaggio di Ribery, Ghezzal sfiora il raddoppio. Un rigore di Immobile e il goal di Luis Alberto ribaltano il risultato.



Lazio 🆚 Fiorentina 2⃣- 1⃣

#FiorentinaLazio 💜 #ForzaViola pic.twitter.com/ZFcBOOGQlH — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 27, 2020





En el otro partido de la sesión del sábado, el Cagliari logró la segunda victoria seguida para seguir despegando, en esta ocasión ante el Torino (4-2). Es el primer triunfo en el Sardegna Arena de Walter Zenga en el banquillo local.



No fue fácil, ni mucho menos, pese a que los tantos del uruguayo Nahitan Nández (m.12), el argentino Giovanni Simeone (m.17) y el belga Radja Nainggolan (m.46) apuntaban a un resultado amplio, porque el conjunto turinés, con dianas del brasileño Bremer y de Anrea Belotti entre los minutos 60 y 66, rozó la proeza.



El conjunto de Zenga pudo, en cambio, afrontar con cierta tranquilidad el tramo final gracias a un penalti transformado por Joao Pedro (m.68).