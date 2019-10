Juventus gana el Derbi y le quita el liderato al Inter

EFE

Los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín decidieron con un gol cada uno el Derbi de Italia entre el Inter de Milán, que había logrado la igualada con el también argentino Lautaro Martínez, y la Juventus (2-1), lo que permitió al conjunto turinés hacerse con el liderato en la Serie A.



Un gol del "Pipita" en el minuto 80 desequilibró un partido vibrante en San Siro, en el que la Juventus infligió al Inter el primer revés de la temporada liguera, tras seis victorias en seis jornadas, para situarse en lo más alto de la clasificación con un punto de ventaja sobre los milaneses.

San Siro acogió el enfrentamiento número 200 en la Serie A entre el Inter y Juventus, dos equipos divididos por una eterna rivalidad que este año genera aún más expectación al ver a Antonio Conte, exemblema del cuadro turinés, en el banquillo interista.



En un estadio repleto, Conte recuperó al belga Romelu Lukaku y le alineó al lado de un Lautaro en gran forma, tras el golazo marcado al Barcelona en la Liga de Campeones. El técnico juventino, Maurizio Sarri, apostó por Dybala de titular junto a Cristiano en la delantera.



Era el escenario perfecto para que la "Joya" cambiara la dinámica de una temporada hasta este momento deslucida para él y tardó apenas cuatro minutos en reivindicarse con un zurdazo cruzado dentro del área que sorprendió al meta esloveno Samir Handanovic tras pasar debajo de las piernas del eslovaco Milan Skriniar.

El Juventus quiso marcar el territorio desde el comienzo y rozó la doble ventaja en el minuto 9, cuando Cristiano arrancó en la banda izquierda, regateó al uruguayo Diego Godín y lanzó un derechazo que se estrelló contra el larguero.



Fue un golpe que sacudió al Inter y, tras mucho sufrimiento, un toque con la mano en el área del holandés Matthijs De Ligt provocó el penalti que Lautaro transformó con seguridad para restablecer la igualdad en el minuto 18.



El choque se volvió muy intenso, duro y rico de ocasiones: Lautaro se topó con dos grandes intervenciones del meta polaco Wojciech Szczesny y, al borde del descanso, Cristiano vio cómo el VAR le anulaba el golazo de la posible ventaja por fuera de juego de Dybala, protagonista de unas combinaciones de lujo con CR7.



Aumentó aún más la tensión en la reanudación y Sarri envió una señal fuerte a la hora de juego, al dar paso a Higuaín por Federico Bernardeschi para formar durante diez minutos un tridente superofensivo junto a Cristiano y Dybala.



Fue una decisión ambiciosa que el técnico revisó en el minuto 70, cuando sacó a la "Joya" para abrigar al equipo con el alemán Emre Can ante un Inter que, pese a perder por lesión a Stefano Sensi y a Godín, no renunciaba al ataque.



El vigente campeón de Italia se llevó un buen susto en el minuto 70, cuando un disparo del uruguayo Matías Vecino desviado por De Ligt impactó en un poste, pero se salvó y castigó al Inter en el minuto 80 gracias al olfato goleador de Higuaín.



El argentino recibió una asistencia del uruguayo Rodrigo Bentancur, colocó el balón en su pierna derecha y lo cruzó para celebrar su sexta diana en once partidos ante el Inter y darle al Juventus el triunfo más dulce por 2-1.



Justo antes del parón de selecciones, el cuadro turinés se hizo con un gran triunfo en el campo de un Inter que llegaba a esta cita con pleno de puntos y de entusiasmo.



Pese a caer, el equipo de Conte demostró poder tutear a los turineses y se anuncia una gran batalla en esta temporada para dirimir el "Scudetto".