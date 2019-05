Juventus pierde 2-0 en su visita a la Sampdoria

EFE

Juventus, ya campeón de Italia, perdió 2-0 en el campo del Sampdoria, en la última jornada de la Serie A, en un partido que marcó la despedida del técnico Massimiliano Allegri.



Allegri, que ganó cinco títulos ligueros, cuatro Copas Italia y dos Supercopas italianas en sus cinco años al mando de Juventus, abandonó el club turinés con una intrascendental derrota, decidida por los goles del francés Gregoire Defrel y de Gianluca Caprari.



Para su último partido en el banquillo de Juventus, Allegri apostó por la 38 alineación distinta en 38 jornadas ligueras. Alineó al argentino Paulo Dybala y al italiano Moise Kean junto al joven brasileño Mateus Pereira en la delantera.

FINAL

Termina en Marassi el campeonato de los bianconeri. #SampJuve pic.twitter.com/5cMrYnRq4K — JuventusFC (@juventusfces) May 26, 2019

No estuvieron el portugués Cristiano Ronaldo, no convocado para que descanse de cara a los compromisos de su selección, el croata Mario Mandzukic ni el portugués Joao Cancelo, que se operaron recientemente en la nariz.



Tras una primera mitad con pocas emociones, el partido se decidió en el tramo final. Juventus vio como el colegiado anulaba correctamente un gol a Kean por fuera de juego en el 80 y, cuatro minutos después, Defrel sorprendió al meta Carlo Pinsoglio para adelantar al Sampdoria (1-0).



Mientras la hinchada "doriana" bromeaba en las gradas con cánticos sobre el posible descenso del rival Génova, el equipo del técnico Marco Giampaolo sentenció el encuentro con el definitivo 2-0, firmado con un golazo a la escuadra por Caprari.



Así, el Juventus cerró la Serie A como primer clasificado, con 90 puntos, once más que el Nápoles, segundo. Por su parte, el Sampdoria acabó en la novena plaza, con 54 puntos.