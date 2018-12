Higuaín y Donnarumma guían apurado triunfo del Milan

EFE

El argentino Gonzalo Higuaín acabó este sábado con una sequía goleadora de 720 minutos en la Serie A italiana (Primera División) y le dio al Milan un triunfo 2-1 contra el Spal de Ferrara, en un partido en el que también marcó el español Samu Castillejo.



El Milan se reencontró con los tres puntos tras cinco partidos ligueros sin victorias y con una sequía goleadora que duraba desde hace cuatro jornadas. Una racha negativa que involucró duramente a Higuaín, quien vio puerta tras dos meses y nueve partidos de espera.



Y el encuentro de San Siro empezó de la peor manera, ya que el Spal aprovechó su primera oportunidad para adelantarse gracias a Andrea Petagna (m.13), un jugador formado en los juveniles del Milan y que hizo su debut en la Serie A precisamente con los milaneses en el curso 2013-14.

Back to winning ways! Good job, boys!

Torniamo alla vittoria! Dai Milan! ❤️⚫️#MilanSpal 2-1 pic.twitter.com/TK1q7SN1u9 — AC Milan (@acmilan) December 29, 2018





Sin embargo, la reacción de los locales no tardó en llegar y en el 16 Samu Castillejo celebró su segundo gol liguero del año al aprovechar un grave fallo defensivo de Filippo Costa. El andaluz no marcaba desde el 30 de septiembre, en un 4-1 al Sassuolo.



Los hombres de Gennaro Gattuso apretaron con fuerza, pero Higuaín seguía atascado y sus fallos en zona ofensiva llegaron a provocar la pitada de parte de San Siro.



Unos pitos que se convertirían en aplausos en la reanudación, cuando el "Pipita" recibió una gran asistencia del turco Hakan Calhanoglu en el área y acabó con su sequía con un tremendo derechazo que subió el 2-1 al marcador.



El argentino lo celebró con rabia, tras una temporada marcada hasta ahora por las decepciones y en las que solo había anotado cinco dianas antes de este sábado.



Antes de poder celebrar la victoria, el Milan sufrió la reacción de un Spal que rozó la igualada con una volea de Petagna que rozó el poste en el 85 y con un remate del francés Mohamed Fares, parado por el meta Gianluigi Donnarumma en el tiempo añadido.



Las dificultades fueron máximas para el equipo de Gattuso, que acabó los últimos minutos en diez hombres contra once por la doble amonestación al español Jesús Fernández Sáez "Suso", que volvió este sábado a ser titular tras perderse por razones físicas el anterior encuentro.



Finalmente, el Milan sumó un trascendental triunfo, para colocarse quinto a un solo punto de distancia del Lazio, cuarto, que no pasó del 1-1 este sábado contra el Torino.



La Serie A tendrá ahora un parón de tres semanas y regresará el 19 de enero. Una semana antes se disputarán los octavos de final de la Copa Italia mientras que el 16 de enero Milan y Juventus dirimirán la Supercopa italiana