Gianlugi Buffon repasa sus problemas con éxito y depresión en una carta autobiográfica

Gianluigi Buffon, veterano portero del Juventus Turín, analizó en una carta autobiográfica publicada este martes su larga experiencia en el mundo del fútbol y los problemas que tuvo para gestionar el éxito y vencer la depresión.

Buffon, de 41 años, confesó que la presión y el ritmo de vida repetitivo del futbolista le provocaron una profunda depresión cuando tenía 26 años, de la que salió acercándose a la cultura y aprendiendo a valorar "las pequeñas cosas", según se lee en una larga carta publicada en "The Players' Tribune".

"Si vives de forma nihilista, fijándote solo en el fútbol, tu alma empezará a cambiar. Al final estarás tan deprimido que ya no tendrás ganas de levantarte de la cama", escribió Buffon, que se dirigió idealmente a sí mismo cuando tenía 17 años y empezaba su carrera.

