El Napoli no puede contra el Udinese

EFE

El Nápoles del técnico Carlo Ancelotti no pasó del 1-1 este sábado en el campo del Udinese y encadenó su séptimo partido sin conocer la victoria en la Serie A italiana, en la que no gana desde el pasado 19 de octubre.



En el estadio Dacia Arena de Udine, el Nápoles igualó a veinte minutos del final un tanto inicial de Kevin Lasagna gracias al polaco Piotr Zielinski, pero su empuje final no fue suficiente para romper el muro defensivo del Udinese y poner fin a la racha negativa.



Ancelotti, que concentró a su plantilla desde el pasado miércoles en el intento de relanzar la temporada, apostó por un once ofensivo, con el español José Callejón, el mexicano Hirving Lozano, Lorenzo Insigne y el belga Dries Mertens en el campo desde el primer minuto, pero su apuesta no le dio los resultados deseados.





El Udinese se defendió con orden y se fue al descanso con ventaja 1-0 gracias a un gol al contragolpe del italiano Kevin Lasagna, lo que convenció a Ancelotti a sacar a Insigne tras el descanso para dar paso al español Fernando Llorente e intentar aprovechar su poderío físico.



Mejoró el Nápoles, que nunca fue peligroso en la primera mitad, e igualó el duelo en la segunda mitad gracias a un zurdazo de Zielinski que fulminó al meta argentino Juan Musso y que aumentó el ímpetu ofensivo de los napolitanos.



Callejón y Giovanni Di Lorenzo colgaron una gran cantidad de centros desde la banda derecha, pero la zaga local pudo contener a Llorente. Solo una vez logró cabecear el exjugador del Athletic Bilbao, pero Musso detuvo el balón con seguridad.



Sigue sin ver luz el Nápoles y tuvo que conformarse con un nuevo empate. No gana desde hace siete jornadas y hasta podría perder la séptima posición que ocupa actualmente, si el Parma ganará al Sampdoria este domingo.



Todo ello cuando faltan cuatro días para el partido de la Liga de Campeones contra el Genk, en el que el Nápoles debe ganar para estar seguro de sellar el billete para los octavos de final.