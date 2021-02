Con gol de Muriel, Atalanta vence 0-1 a Cagliari

🕺🏽 UN GOL DA FENOMENO!!! #Muriel dribbla due difensori e non lascia scampo a Cragno!!! 0-1!!!

🕺🏽 A MASTERPIECE OF A GOAL!!! Muriel dribbles past two defenders and beats Cragno!!! 0-1!!!#CagliariAtalanta #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/8Q52J9ovdG