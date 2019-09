EFE



Los hombres de Ole Gunnar Solskjaer recibieron el varapalo de un gol de Andriy Yarmolenko justo antes del descanso y se quedaron sin soluciones para desatascar el encuentro en Londres.



Sin Paul Pogba ni Anthony Martial, ambos lesionados, Solskjaer volvió a confiar en Juan Mata en la media punta, el joven Daniel James en un extremo y Nemanja Matic y Scott McTominay como pivotes.



No le sirvió al United para crear peligro a los 'Hammers', que dominaron y atascaron a los visitantes antes de encontrarse con el gol justo antes del descanso.



En el minuto 44, una gran combinación iniciada por el capitán Mark Noble terminó con un remate de Yarmolenko con la pierna izquierda y David de Gea no pudo hacer nada para evitar el tanto.



En la segunda parte, las malas noticias continuaron para los 'Diablos Rojos'. Marcus Rashford se lesionó, dejando sin delanteros a Solskjaer, que tuvo que poner a Jesse Lingard en punta. Además, Mata erró la gran oportunidad del United, al no poder embocar una pelota en el segundo palo prácticamente a puerta vacía.



Solo De Gea mantuvo a los suyos en el partido, sobre todo con una gran parada abajo a Felipe Anderson, pero no pudo evitar un golazo de falta a siete minutos para el final de Aaron Cresswell.



El United, que no conocía la derrota desde el pasado 24 de agosto, baja hasta la octava posición de la tabla, con ocho puntos, mientras que el West Ham de Manuel Pellegrinies cuarto, con once unidades.



En el otro partido disputado este domingo, el Wolverhampton Wanderers sigue sin ganar esta temporada y sumó un empate a última hora ante el Crystal Palace. Un gol de Leo Dendoncker en propia puerta desniveló el encuentro a favor del Palace, pero bien entrado el tiempo añadido, Diogo Jota lo empató, pese a que el Wolves contaba con un jugador menos por la expulsión de Romain Saiss.



Este resultado no sirve de mucho al Wolves, que sigue penúltimo en la tabla, con cuatro puntos, pero al menos corta la racha de tres derrotas que acumulaba.