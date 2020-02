EFE

Dos goles del senegalés Ismaila Sarr, al que se sumó uno posterior de Troy Deeney, enterraron la impecable racha del Liverpool, que encajó en el estadio Vicarage Road ante el Watford (3-0) su primera derrota después de cuarenta y cuatro partidos de Premier, la única hasta ahora en el presente curso.



El conjunto de Jurgen Klopp, que el pasado fin de semana igualó al Manchester City de Pep Guardiola el récord de victorias seguidas en la competición inglesa (dieciocho) pero con un puñado de registros históricos pendientes aún por cumplir, se estrelló ante un rival menor que puja por evitar el descenso.



El Watford, que perdió al español Gerard Deulofeu a la media hora tras un choque con el holandés Virgil Van Dijk que dejó dañada, de forma preocupante, su rodilla derecha, supo jugar sus bazas. El Liverpool dominó, pero sin acierto. Las ocasiones más claras, desde el inicio, fueron del equipo de Nigel Pearson.





La autoridad del Liverpool ha decaído en las últimas semanas. Perdió en la ida de octavos de la Liga de Campeones contra el Atlético Madrid (1-0) y después ha sacado sus encuentros adelante con apuros.



El Watford, que llevaba seis partidos sin ganar, cinco en la Premier, sonrojó a los reds. El claro triunfo ante el equipo de Klopp le saca del descenso, al que cae el Borunemouth.



El Liverpool, que sigue a cuatro victorias de cerrar la consecución del título de la Liga inglesa, que no conquista desde 1990, se ha quedado sin poder igualar el registro de partidos sin perder que estableció Arsene Wenger con el Arsenal en 2004 (48).



Klopp no pudo contar para este choque con Jordan Henderson, James Milner y Xherdan Shaqiri, con distintas lesiones.



Fue Deulofeu la primera amenaza para el Liverpool. Pudo marcar tras un centro de Abdoulaye Doucouré, pero no tuvo acierto. También Troy Deenay tuvo una buena ocasión tras un error del meta Alisson Becker.



El conjunto de Klopp alcanzó el intermedio indemne a pesar de todo. Pero no reaccionó y sucumbió a continuación. Ismaila Sarr, que ya había advertido en la primera jugada de la segunda mitad, no falló en el minuto 54. Un gol que dejó en evidencia la actitud defensiva de los reds.



Fue tras un saque de banda. La pelota le llegó a Doucouré, que aprovechó la pasividad de la zaga rival para centrar a Sarr, que batió a Alisson. Seis minutos después, el senegalés anotó el segundo en un contraataque.



Troy Deeney, en un lateral del centro del campo y rodeado de adversarios, filtró el balón a Sarr, que en solitario enfiló una carrera hacia la meta del Liverpool y superó a Alisson en su salida.



El tercero llegó en otro error de bulto del conjunto de Klopp. Trent Alexander Arnold, despistado, le dio la pelota a Doucoure cuando quiso centrar a Alisson. El francés tuvo paciencia y aguantó el balón hasta que llegó Deeney, que solo tuvo que enviarlo a la red.



El Liverpool perdió su condición de invicto después de cuarenta y cuatro jornadas, aunque mantiene los veintidós puntos de ventaja respecto al Manchester City, que aún tiene pendiente su encuentro de la jornada.