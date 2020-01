GOAL

Parece que le ha mirado un tuerto. Paul Pogba se ha vuelto a lesionar. El francés no estuvo en la derrota (2-0) del Manchester United en casa del Arsenal en la jornada de Año Nuevo y el motivo no es nada bueno para él. Entre otras cosas, porque Pogba podría ser operado próximamente de una lesión en el tobillo que le mantuvo sin jugar durante los meses de octubre, noviembre y la mitad de diciembre. El francés volvió a vestir la camiseta del United para jugar unos minutos ante el Watford y un tiempo completo ante el Newcastle, pero no jugó ante el Burnley y tampoco lo hizo ante los "gunners". El motivo, una pésima noticia para él: tendrá que pasar por el quirófano.

Así lo confirmó Ole Gunnar Solsjkaer, su entrenador: "Paul está lesionado y probablemente necesite una operación en su tobillo. Ya veremos cuánto tiempo necesita para volver. Le hemos hecho pruebas y, aunque no es nada importante, es algo que debe tratarse durante un período de tiempo. Es aconsejable que se opere lo antes posible. Es un gran golpe que Paul se quede fuera ahora, probablemente estará fuera tres o cuatro semanas", confesó el técnico de los "diablos rojos".

Aunque Solskjaer confirmó que Pogba no va a ser traspasado en el mercado de invierno, el descontento por la situación del francés en el club sigue creciendo. Su rendimiento esta temporada no puede ser más negativo, ya que ha jugado menos de diez partidos, aún no ha marcado y su representante sigue haciendo declaraciones que no acaban de caer bien en el United. Y es que Mino Raiola, el polémico agente de Pogba, declaró que los 'diablos rojos' podrían "arruinar a Maradona, Pelé y Maldini": Ahora Pogba tendrá que pasar por el quirófano. Es decir, que si 2019 ha sido su año más negro, comenzará 2020 lesionado y teniendo que operarse.