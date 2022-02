EFE

No fue un simple accidente la eliminación de la Copa de Inglaterra del pasado viernes del Manchester United, que reincidió este martes en la 'Premier League' contra el último de la clasificación, el Burnley, al que su determinación en el segundo tiempo y alguna intervención de su portero Pickford le pusieron a la altura del equipo de Ralf Rangnick (1-1), desplazado de la cuarta plaza y de la zona de Liga de Campeones.

A 15 días de enfrentarse al Atlético de Madrid en los octavos de final de la máxima competición europea, el conjunto de Cristiano Ronaldo, del que prescindió su técnico en el once titular y al que recurrió sin éxito para los 20 minutos finales con 1-1 en el marcador, transmite señales de alarma, confirmadas en Burnley. En la decepción en la Copa falló un montón de ocasiones; este martes fue más insistencia que otra cosa... contra el último.



Porque el Burnley que igualó al United tan solo ha ganado un partido de los 20 que ha disputado en este curso en la liga inglesa. Sólo ha logrado 14 de los 60 puntos por los que ha competido, aunque ahora encadene tres empates, con el mérito que supuso el último contra un rival tan superior como se presupone el bloque de Manchester, que pierde terreno en la tabla, pero también crédito, por más que intentó la victoria, por más que agobió finalmente a su oponente.



No ganó el United, aunque se lo tomó en serio, más allá de que los 120 minutos del pasado viernes contra el Boro invitaron a Ralf Rangnick a dosificar a Cristiano Ronaldo, al que concedió descanso con la suplencia. Eligió a Edinson Cavani para el once. En su estudio del rival, visibilizó la transcendencia de la segunda jugada, de la presión, de la entrega de un atacante como el uruguayo, que también es un goleador, aunque aún esté dando vueltas a un remate fallido a un metro de la línea de gol, ya con 0-1 a favor de su equipo, en el primer tiempo.



Ya mandaba entonces el United por el gol de Paul Pogba. En su segundo encuentro consecutivo desde su reaparición de la lesión que padeció en noviembre, el medio centro francés anunció su regreso con el 0-1 en el minuto 18. Una demostración de su llegada al área contraria, acertado con el interior del pie derecho para dar aún más dimensión a la jugada por la izquierda entre Jadon Sancho y Luke Shaw, de lo mejor del primer tiempo.



Antes, en el minuto 12, a Varane le anularon un gol. La posición en fuera de juego de Maguire no habría supuesto tal decisión del árbitro Mike Dean (acudió a la revisión televisiva sobre el mismo terreno) de no ser porque se interpuso y chocó con Jay Rodríguez, cuando el fenomenal centro de Bruno Fernandes ya volaba por encima del área hacia el testarazo del central francés. Después, hubo otro tanto invalidado al United.



Pero el equipo de Ralf Rangnick también sufre lapsus, igual que el Atlético de Madrid, su rival en los octavos de final de la Liga de Campeones. Incluso, el último de la Liga fue capaz de descubrirlo, resurgido del vestuario con toda la convicción que no había tenido en los 45 minutos previos. En 120 segundos creó dos ocasiones. La segunda fue gol, con una maniobra desbordante de Weghorst que culminó Jay Rodríguez (1-1, m. 47).



Ya calentaba en la banda Cristiano Ronaldo, que observó la parada magnífica con la que David de Gea subsanó la amenaza del Burnley y que entró al terreno de juego para los 20 minutos finales, cuando Pickford y la resistencia local completaron la frustración del United (1-1).