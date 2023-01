EFE

El interés del Everton, tras cesar de sus funciones a Frank Lampard, en Davide Ancelotti, segundo entrenador del Real Madrid, no provocará su marcha, según confirmó su padre y primer técnico madridista, Carlo Ancelotti.



"Davide quiere ser entrenador de primer equipo y un día pasará, pero no en estos días", manifestó Carlo Ancelotti para zanjar la situación y confirmar que David seguirá siendo su mano derecha en el cuerpo técnico del Real Madrid.



"Estamos muy bien aquí, él está bien y el día que yo pare de entrenar o él decida irse, se puede ir sin problema. Tiene que hacer su carrera y lo va a hacer porque tiene capacidad para hacerlo. De momento estamos muy bien aquí y queremos terminar nuestro trabajo. Todavía no ha terminado", añadió.