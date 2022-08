EFE

El portugués Cristiano Ronaldo rompió su silencio después de semanas envuelto en rumores acerca de si su futuro está lejos del Manchester United, club al que volvió la pasada temporada, y aseguró que se sabrá “la verdad” cuando le entrevisten “dentro de unas semanas”.



"Sabrán la verdad cuando me entrevisten dentro de unas semanas. Los medios de comunicación solo cuentan mentiras. Tengo una libreta de notas y en los últimos meses de 100 noticias que he apuntado solo han acertado cinco. Imaginen cómo son las cosas. Quédense con este consejo", escribió el portugués en un comentario a una publicación de una cuenta de fans en Instagram.



Cristiano se pronunció así tras las informaciones que le han colocado en varios clubes de Europa, entre ellos un Atlético de Madrid en un rumor que, recientemente, Simeone no quiso entrar a valorar. Una rumorología que podría seguir abierta hasta, al menos, el 31 de agosto, fecha en la que se cierra el mercado de fichajes de verano.

El portugués volvió al Manchester United, club en el que jugó entre 2003 y 2009, hace un año tras salir de la Juventus de Turín, pero su retorno no produjo el efecto esperado y el histórico club inglés no se clasificó para la Champions League al finalizar sexto en Premier League, lo que le ha hecho dar otro rumbo a su proyecto con el neerlandés Erik ten Hag al mando desde el banquillo.



Con el ex técnico del Ajax jugó 37 minutos en el estreno ligero contra el Brighton y el partido entero frente al Brentford, pero su presencia no pudo evitar sendas y dolorosas derrotas por 1-2 y 4-0.



Además, la pretemporada ya estuvo marcada por el futuro de un Cristiano Ronaldo que no se estrenó hasta el último duelo de preparación frente al Rayo Vallecano, como anunció previamente de la misma forma en la que este miércoles se pronunció sobre su futuro: dejando un comentario desde su perfil oficial en una cuenta de fans de Instagram.