El City se recupera en la Premier con triunfo ante Chelsea

EFE

El Manchester City se sobrepuso a la derrota encajada ante el Liverpool en la anterior jornada y remontó al Chelsea en el Etihad (2-1) para reanudarr la persecución al liderato que ostenta el conjunto de Jurgen Klopp.



El equipo del español Pep Guardiola arrebató al Chelsea el tercer puesto. Está superado en la tabla por el Leicester, que ganó a domicilio al Brighton and Hove, con una ventaja de un punto, y por el Liverpool, líder con nueve de renta sobre los 'citizens' al término de la decimotercera jornada.



El City, que pretende asegurar el martes su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, tuvo que intensificar sus esfuerzos ante un rival fortalecido.





El cuadro de Frank Lampard, que el miércoles visitará Mestalla para medirse al Valencia en la Liga de Campeones, se puso por delante a los veinte minutos después de un gran pase del croata Mateo Kovacic hacia N Golo Kante, que se hizo fuerte con el balón, se adentró en el área y llevó la pelota a la red.



No tardó en reaccionar el Manchester City. Antes del descanso dio la vuelta a la situación. En el minuto 29 fue el belga Kevin De Bruyne el que empató. Recibió el balón, amagó a un defensor y desde la frontal lanzó un disparo que desvió Kurt Zouma y descolocó a Kepa Arrizabalaga.



Ocho minutos antes del descanso hizo el trabajo el cuadro de Guardiola en una acción individual del argelino Rihad Mahrez desde la derecha. Se hizo un hueco hacia el centro y cruzó la pelota fuera del alcance del meta español.



El Chelsea buscó el empate pero no con la suficiente convicción para hacer peligrar el triunfo del equipo local, que dispuso de ocasiones más claras para ampliar el marcador. De hecho, en el tiempo añadido, el VAR anuló un tanto de Raheem Sterling.



El Manchester City salió al partido con Ederson, Joao Cancelo, John Stones, Fernandinho, Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne, Rodri, David Silva, Riyad Mahrez, Sergio Aguero y Raheem Sterling. Ikai Gundogan sustituyó a Rodri, Philip Foden a David Silva y Gabriel Jesús al Kun Agüero.



Frank Lampard afrontó el choque con el siguiente once: Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Fikayo Tomori, Emerson, N'Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic, Willian, Christian Pulisic y Tammy Abraham. Después, Reece James ocupó el puesto de Emerson, Michy Batshuayi el de Tammy Abraham y Mason Mount el de Jorginho.