André Gomes sufre una escalofriante lesión en el Everton - Tottenham

La escena es escalofriante. Tanto, que la realización del partido no la repite. André Gomes lidera un contragolpe del Everton y recibe una durísima entrada de parte de Son Heung-Min, jugador del Tottenham que pide disculpas inmediatamente. Él sabía que le había hecho daño al exjugador del Barcelona, pero seguramente no imaginó que la lesión era de semejante tamaño. Cuando se acercó a su rival, Son se tomó el rostro, incrédulo de lo que estaba viendo.

El tobillo del mediocampista portugués estaba destrozado tras la durísima entrada del internacional surcoreano, que con su reacción dejó claro que nunca tuvo intención de lastimar a Gomes. Mucho menos de esa manera. El árbitro acabó expulsándole, pero eso iba a ser lo de menos. La escalofriante escena vivida en Goodison Park superaba cualquier decisión del colegiado.

Con el Everton perdiendo 1-0 (Cenk Tosun empataría en el 97'), el ex futbolista azulgrana fue retirado del campo de juego en camilla y entre lágrimas, mientras todo el estadio le aplaudía. Son también lloraba. Los jugadores del Everton y del Tottenham no podían entender lo que le había pasado al también ex mediocampista del Valencia, cuyo parte médico, lamentablemente, revelará una lesión gravísima.

André Gomes, de 26 años, pasó cuatro temporadas en LaLiga, las primeras dos en el Valencia (2014-16) y las últimas dos en el Barcelona (2016-18), antes de marcharse al Everton para la campaña 2018/19. Como culé, ganó dos veces la Copa del Rey, una vez la Liga de España y una vez la Supercopa española.