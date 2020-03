McLaren se retira del Premio de F1 de Australia por positivo de uno de sus miembros por coronavirus

EFE

La escudería McLaren de Fórmula Uno, en la que pilotan el español Carlos Sainz y el británico Lando Norris, ha anunciado su retirada del Gran Premio de Australia de Fórmula Uno por el test positivo en coronavirus de un miembro del equipo.

"La decisión se ha tomado por el deber de proteger no solo a los empleados y socios de McLaren, sino a todos los equipos y los aficionados", argumentó la escuadra británica en un comunicado publicado a través de su perfil oficial de Twitter, en el que indican que el director general de McLaren, Zak Brown, y el director del equipo, Andreas Seidl, ya lo han comunicado a la organización de la Fórmula Uno y a la Federación Internacional de Automovilismo.

El miembro del conjunto McLaren que ha dado positivo había sido aislado "tan pronto como comenzó a mostrar síntomas" y será tratado por las autoridades sanitarias australianas, según informó la escudería.

Formula 1 and the FIA have have been coordinating with all the relevant authorities on the next steps. Our priority is the safety of the fans, the teams and all personnel at the race.