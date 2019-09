Catalina Uribe

Al igual que en el premio a Mejor Jugador de la UEFA, el holandés Virgil van Dijk, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo son los finalistas en la misma categoría en los FIFA The Best.

Pero, ¿quién debería ganar en esta ocasión? ¿Es Van Dijk el candidato ideal o debería haber otro triunfador?

Sin querer desconocer lo que Cristiano y Messi han aportado a la historia del fútbol, debo admitir que el holandés es mi candidato favorito, puesto que en realidad es quien ha tenido la mejor temporada de los tres, pues fue clave para que el Liverpool conquistara la Champions League, además de jugar la final de la Nations League con su selección.

Igualmente, me parecería excelente que la FIFA siguiera la línea de la UEFA y le diera el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial a un jugador que no sea un goleador, rescatando así la importancia de las otras posiciones en el desarrollo del juego.

No obstante, no podemos olvidar que el portugués ganó la Serie A con Juventus y la Nations League con su selección, mientras que el argentino sumó otra Liga de España con el Barcelona, en la que además fue el máximo goleador con 36 anotaciones, por lo que no debería ser sorpresa para nadie si alguno de los dos sale ganador.

En síntesis, el ganador de The Best a Mejor Jugador debería ser el holandés Virgil van Dijk, pero tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi pueden terminar quedándose con dicho galardón. Vamos a ver si la FIFA sorprende o no con su decisión.