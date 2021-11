Catalina Uribe

En uno de los mejores partidos de Leo Messi desde su llegada al PSG, el argentino finalmente anotó su primer gol como parisino en la Ligue 1, sentenciando la victoria sobre el Nantes en el Parque de los Príncipes.



Leo, quien ya tenía tres anotaciones en la Liga de Campeones, dos ante el Leipzig y una ante el Manchester City, llegó a cuatro tantos con la camiseta del París, y anotó el primer gol liguero de su carrera en una liga distinta a la española, en la que anotó 474 dianas como jugador del Barcelona.





Pero, ¿cómo fue el primer tanto de Messi en la primera división francesa?



Fue en un partido extraño para el PSG, pues aunque empezó ganando gracias a Kylian Mbappé a los dos minutos, en el 60’, Keylor Navas fue expulsado con roja directa, luego de derribar fuera del área a Ludovic Blas.



Y las cosas se complicarían más 11 minutos después, cuando un taconazo de Randal Kolo Muani igualaba el encuentro.





Pero la dicha sólo le duró 5 minutos a la visita, pues la sociedad Messi-Mbappé dio frutos cuando Leo buscó a Kylian y el pase fue interceptado por Dennis Appiah, quien lo convirtió en un autogol y en el 2-1 a favor de los parisinos.



Cinco minutos después, llegó la obra de arte del argentino, quien recibió el balón del francés, para hacerse un espacio desde la frontal y ejecutó un tiro imposible para el meta del Nantes, repitiendo así su fórmula mágica para debutar como goleador en una nueva liga.



Y esa felicidad no sólo fue clave en el triunfo de su equipo, sino que se tradujo en un motivo de mucha alegría para Messi.



"Contento por el gol, tenía ganas, había tenido ocasiones de gol en el partido y en partidos anteriores y no había podido marcar, hoy pude convertir, pero lo importante fue que se pudo ganar... Ya había marcado en Champions pero no en Ligue 1, muy feliz por mi gol, muy contento", fueron las declaraciones de un sonriente Leo tras el partido.



En síntesis, finalmente Lionel Messi celebró su primer gol con el PSG en la Ligue 1. Sólo resta ver cuántas anotaciones más disfrutaremos del argentino con la camiseta del cuadro parisino.