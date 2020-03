Mi recuerdo favorito en el fútbol

Catalina Uribe

La situación actual del mundo es tal vez la más difícil en la historia reciente de la humanidad. Por eso, parte de la responsabilidad de la prensa es hacer más llevadera esta situación, lo que se puede lograr aportando contenidos entretenidos e interesantes.

Por eso yo, como periodista deportiva, me quiero poner al margen de la tragedia y aprovechar este espacio semanal que me brinda beIN SPORTS para compartirles esas cosas divertidas y especiales que me hacen amar el fútbol y el deporte en general.

#QuédateEnCasaConElCarruselCaracol



⚽️🇨🇴Reviva el gol de James Rodríguez a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014, en la voz de @TatoSanint 🗣️, y participe en nuestra encuesta☝️



📌Colombia 2-0 Uruguay (Octavos de final) pic.twitter.com/grmpPs3CZi — El VBAR (@VBarCaracol) March 22, 2020

Quisiera empezar contándoles mi recuerdo favorito como aficionada al fútbol y como periodista deportiva. Se trata de la selección Colombia en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Siendo amante de la pelota desde mi tierna infancia, además de ser una patriota consumada, parece obvio que mi momento preferido involucre a los cafeteros.

James Rodríguez con Colombia:



➔ 22 goles.

➔ 23 asistencias.

➔ 74 partidos.

➔ Tercer máximo goleador histórico.

➔ Goleador Brasil 2014.

➔ Premio Puskás.

➔ Máximo goleador colombiano en Copas del Mundo.

➔ Colombiano con mejores registros en Mundiales.



LEYENDA COLOMBIANA. pic.twitter.com/M7GcLCHVCq — Invictos (@InvictosSomos) June 19, 2019

Y aunque podría haber escogido el 5-0 ante Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires o cualquier otra de las alegrías que nos ha dado el equipo, esta fue mi elegida porque combina mi pasión con mi profesión, pues fue la primera vez que cubrí un Mundial en la que participaba el seleccionado de mi país.

A lo anterior se suma que esta es la mejor cita mundialista en la historia del fútbol colombiano, pues fue la primera vez que llegó a cuartos de final, además haber mostrado un nivel de juego muy alto tanto en la fase de grupos, en la que terminó con puntaje perfecto, como ante Uruguay en octavos.

Yo les presento la mejor Copa del Mundo de mi amada selección Colombia como mi momento favorito en el mundo del fútbol. ¿Cuál es el suyo?