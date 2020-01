Demi Lovato cantará el himno de Estados Unidos en el Super Bowl

EFE

La artista estadounidense Demi Lovato anunció este jueves que será la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos en el Super Bowl, la final de la temporada de fútbol americano que se celebrará el 2 de febrero en Miami.

Con la inclusión de la cantante y actriz de origen mexicano, los organizadores del evento deportivo completan un triángulo de artistas latinas en los números musicales más importantes del partido. Jennifer López y Shakira serán las encargadas del medio tiempo.

We are excited to announce @ddlovato will help us culminate our 100th season by singing the National Anthem at #SuperBowl LIV on @FOXTV 2/2! 🎤 🌴 🏈 pic.twitter.com/ASyW3i5pAP