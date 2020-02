El Equipo LeBron vence 157-155 al Equipo Giannis en el NBA All Star

EFE

La memoria del legendario Kobe Bryant acaparó toda la 69 edición del Partido de las Estrellas que tuvo como grandes protagonistas al pívot Anthony Davis y al alero Kawhi Leonard, dos jugadores de los equipos de Los Angeles -Lakers y Clippers-, ciudad en la que la "Mamba Negra" completó toda su brillante carrera profesional de 20 temporadas.



Por eso, nadie mejor que un jugador de los Lakers, Davis, fuese el que decidiera el triunfo del Equipo LeBron (James, capitán), su compañero con el club angelino, en el que Bryant brilló con luz propia al conseguir cinco títulos de ligas y un premio de Jugador Más Valioso (MVP) de liga, además de 18 participaciones en All-Star.

Davis anotó el segundo tiro de personal que permitió al Equipo LeBron llegar primero al "Objetivo Encestador" de 157 puntos y se proclamó campeón de la 69 edición del Partido de las Estrellas al vencer al Equipo Giannis, que se quedó en 155 tantos.



El encuentro celebrado en el United Center, el primero en Chicago desde 1988, tuvo un nuevo formato en honor a Bryant, su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas que perdieron la vida el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero ocurrido en el área de Calabasas (California).

El coleccionista de MVP.



Kawhi Leonard se lleva el trofeo "Kobe Bean Bryant" al MVP del #NBAAllStar 2020. pic.twitter.com/N5QpvzGU0e — NBA Latam (@NBALatam) February 17, 2020

El Equipo LeBron vistió uniforme azul con el número dos en memoria de Gianna, mientras que el Equipo Giannis tuvo el uniforme rojo y todos los jugadores llevaron puestas las camisetas con el número 24, en memoria de Bryant.



El alero Kawhi Leonard, de los Clippers, que disputó 20 minutos con el Equipo LeBron fue el máximo encestador del partido al conseguir 30 puntos tras anotar 11 de 18 tiros de campo, incluidos 8 de 14 triples, además capturó siete rebotes, repartió cuatro asistencias y recuperó dos balones para convertirse en el ganador del MVP, el primero con el nombre de Kobe Bryant.



A partir de este All-Star todos los premios MVP llevarán de forma permanente el nombre de Kobe Bryant.



El partido como se esperaba iba a estar lleno de novedades y sobre todo de referencias en el homenaje permanente a Bryant, comenzando por el nuevo formato que iba a permitir recaudar dinero para organizaciones benéficas y becas escolares en colegios de Chicago en su honor y el homenaje del espectáculo del medio tiempo.



Ambos equipos representaron a una organización de la comunidad de Chicago, seleccionadas por Antetokounmpo y James, respectivamente, como capitanes.



Bajo el nuevo formato, los tres primeros cuartos fueron "individuales" y el Equipo LeBron comenzó arrollador con un parcial de 53-41, en el que Leonard mostró su mejor inspiración encestadora, lo que permitió que se llevasen los primeros 100.000 dólares de donación.



Pero el Equipo Antetokounmpo reaccionó en el segundo y les devolvieron la moneda con otro parcial dominante de 51-30, que les dio a ellos la donación de los 100.000 dólares( 92.250 euros).



Después llegaría el tercer periodo y la igualdad se hizo presente con marcador final de empate a 41, lo que generó que la donación de 100.000 dólares (92.250 euros) quedase para el equipo que ganara el partido.



Bajo el nuevo formato, y en homenaje a Bryant, se estableció el denominado "Objetivo Encestador", que sería la suma de 24 puntos a la mejor de los tres cuartos que tuviese uno de los dos equipos, que le correspondió al Equipo Giannis que acabó con 133 puntos (157), por 124 del Equipo LeBron, dirigido por el entrenador de los Lakers, Frank Vogel.



De esta manera, el cuarto periodo, que se eliminó el reloj de posesión de los 24 segundos y no hubo tampoco cortes comerciales, sirvió para que los dos equipos luchasen por el triunfo con la meta de alcanzar primero los 157 puntos.



El Equipo LeBron, con mejor inspiración encestadora al conseguir también los tantos decisivos, hizo posible la remontada de los nueve puntos que estuvieron abajo en el marcador al llegar al cuarto periodo y se llevaron la victoria, además de 400.000 dólares (369.000 euros) para repartir a las organizaciones benéficas y colegios de Chicago a las que iban a entregar el dinero.



Junto a Leonard, que fue la gran figura, James y el base reserva Chris Paul, de los Thunder de Oklahoma City, aportaron 23 puntos cada uno, mientras que Davis llegó a los 20 tantos con nueve rebotes.



El base esloveno Luka Doncic, de los Mavericks de Dallas, en su debut en un Partido de las Estrellas, el sexto jugador más joven en la historia de la NBA que salió de titular, aportó apenas ocho puntos.



Como había anticipado, el exjugador del Real Madrid de 20 años, tuvo un perfil bajo durante los 18 minutos que disputó, en los que anotó 3 de 6 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, capturó un rebote, repartió cuatro personales y recuperó un balón.



Mientras que por el Equipo Giannis, en el que el capitán fue el ala-pívot griego Antetokounmpo, la estrella de los Bucks de Milwaukee acabó como líder al conseguir un doble-doble de 25 puntos, 11 rebotes, cuatro asistencias y tres tapones.



Otros dos jugadores altos, los pivotes, el camerunés Joel Embiid, de los Sixers de Filadelfia, y el francés Rudy Gobert, de los Jazz de Utah, también lograron sendos dobles-dobles que no impidieron la derrota.



Embiid logró 22 puntos y 10 rebotes, por 21 tantos y 11 balones capturados bajo los aros de Gobert.



Otro jugador del Equipo Giannis, que superó la barrera de los 20 tantos, fue el base Kemba Walker, de los Celtics de Boston, que llegó a los 23, pero no consiguió los decisivos en la recta final del partido.