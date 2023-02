EFE

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, el italiano Pierluigi Collina, aseguró que la comunicación en directo al público sobre las decisiones del VAR que se realiza como prueba en el Mundial de Clubes pretende hacer "más comprensible para los espectadores las intervenciones del sistema".



"Decidimos realizar estas pruebas porque recibimos algunas peticiones para hacer que la decisión que toma el árbitro tras una intervención del VAR fuese más comprensible para todas las partes interesadas del fútbol; concretamente, los espectadores que están en el estadio, o frente al televisor", explicó Collina en declaraciones a fifa.com.



La 'International Football Association Board' (IFAB) acordó en su reunión de trabajo anual el pasado 18 de enero que durante 12 meses, de forma experimental en las competiciones internacionales, se expliquen al público en vivo las decisiones relacionadas con el VAR -tanto en el estadio como a través de las retransmisiones televisivas–.

📺🔊 Collina justifica la comunicación en directo al público de las decisiones del VAR que se está realizando como prueba en el Mundial de clubes.#ClubWC pic.twitter.com/zXUhIfDq88 — EFE Deportes (@EFEdeportes) February 6, 2023

"Dado que el idioma podía ser uno de los problemas, pensamos que esta Copa Mundial de Clubes de la FIFA sería perfecta porque es una competición multilingüe, con la participación de equipos y, por supuesto, espectadores procedentes de los seis continentes", indicó Collina, después de la disputa de tres partidos en Rabat y Tánger.



El responsable de arbitraje de la FIFA se refirió a la experiencia parecida llevada a cabo en otros deportes, particularmente en la liga de fútbol de Estados Unidos (NFL), que "lleva haciendo esto bastante tiempo".



"Y al parecer, los árbitros se sienten bastante cómodos con esto. En el fútbol, el idioma podría ser un problema; especialmente cuando tienes que anunciarlo en un idioma que no es tu lengua materna. Puede que no resulte tan fácil. Pero como el anuncio será bastante conciso, tengo mucha confianza en que los árbitros se sentirán cómodos en relación con esto", añadió.



La adopción de esta medida por parte de la IFAB siguió las recomendaciones de sus paneles consultivos Futbolístico y Técnico en octubre de 2022 y la FIFA adelantó este lunes que actualmente está en debate hacer más pruebas en el Mundial Sub-20, que se disputará en mayo en Indonesia, y en función del resultado no se descarta su utilización en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda que se jugará del 20 de julio al 20 de agosto.

La IFAB está compuesta por las cuatro federaciones de fútbol británicas (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), con un voto para cada una, y por la FIFA (que incluye a las 207 federaciones nacionales restantes), con cuatro votos.Su objetivo es garantizar que se preserven las Reglas de Juego respetando las tradiciones del fútbol, así como su realidad internacional. Para aprobar una propuesta se exige una mayoría de tres cuartos.En los últimos años, con la introducción del Panel Consultivo Futbolístico (FAP) y del Panel Consultivo Técnico (TAP), se has incorporado a miembros experimentados del mundo del fútbol, como ex jugadores y árbitros, que respaldan al Subcomité Técnico del IFAB en el proceso de toma de decisiones.Los cambios efectivos en las Reglas solo pueden introducirse en las Reuniones Generales Anuales (AGM, por sus siglas en inglés), donde participa la Asamblea General, formada por los representantes principales del IFAB, que normalmente se reúne en febrero o marzo en Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte por rotación, o en otro lugar que decida la FIFA los años en los que hay Mundial.