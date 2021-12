Con información de EFE

El defensa español del PSG Sergio Ramos habló de su relación con el argentino Leo Messi tras tantos años siendo rivales en sus etapas en el Real Madrid y el Barcelona y afirmó que es "muy buena".



"Somos jugadores que hemos ganado todo y ahora tratamos de hacer un nuevo proyecto y ayudar al PSG a ganar. El objetivo es la 'Champions' y Messi y yo algo podremos aportar. Ojalá así sea. La relación es extraordinaria, de admiración y respeto”, aseguró en la presentación de su gimnasio ‘Sergio Ramos by John Reed’, ubicado en Moncloa (Madrid).

🎙️ Sergio Ramos: "El objetivo es la Champions. Tanto Messi como yo en esa competición algo podremos aportar. La relación con él es extraordinaria".



El defensor español 🇪🇸 contó cuando espera volver a las canchas y cómo es la relación con el 🔟 argentino. 🇦🇷#UCL pic.twitter.com/AOhxBMTQC8 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) December 13, 2021

Al ser preguntado por EFE, Sergio Ramos contó cuándo espera volver a jugar con el París Saint-Germain: “Nunca sabemos lo que puede pasar mañana, pero si todo va con normalidad, a final de esta semana podría incorporarme con el grupo. Después de la sobrecarga por los 90 minutos, ahora volver a la normalidad. Ahora sigo entrenando con un plan determinado para incorporarme al grupo cuanto antes”, declaró.



En dicha rueda de prensa comentó cómo ha vivido sus primeros meses en París: “Estoy muy agradecido por cómo me ha tratado el club. Primero por la apuesta que han hecho por mí. La adaptación fue muy buena. Lo que más me costó fue el tema de la casa porque no encontrábamos un sitio para tener tranquilidad con la familia. Respecto al vestuario, uno con tantos ‘cracks’, me han tratado muy bien todos y poco a poco nos vamos conociendo un poco más. Para intentar ganar hay que intentar llevarse todos bien”.





También habló del 'ruido' que hay en torno a su figura: “No escucho mucho lo que se dice, pero me lo comentan los amigos más cercanos. Lo que no te suma, hay que tener respeto, pero no es verdad lo que se cuenta. No sé si por falta de información o por qué, pero entrar en eso es perder el tiempo. En ese sentido, lo bueno es que ahora que vuelvo voy a poder hablar con frecuencia y voy a poder resolver las dudas con frecuencia”.

Además, se refirió a sus posibilidades de volver a la selección española.



“No lo sé (si volverá). Yo lo primordial que tengo es volver a jugar con normalidad con el equipo. Luego, Luis Enrique es el entrenador. Por supuesto que me encantaría volver a la selección, pero primero tengo en la cabeza volver a jugar con normalidad”, aseguró.