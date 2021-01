EFE

El París Saint-Germain hizo valer la pegada de la tripleta que conforman Kylian Mbappé, autor de un doblete, el brasileño Neymar y el argentino Muaro Icardi para ratificarse en el liderato de la Liga francesa, tras imponerse este viernes por un contundente 4-0 al Montpellier.



Un encuentro que no tardó en ponerse de cara para el conjunto del argentino Mauricio Pochetino, que contó desde los diecinueve minutos con un hombre más por la expulsión del portero visitante Jonas Omlin, que vio la tarjeta roja por derribar en una desesperada salida a Mbappé.



Superioridad numérica que los parisinos no desaprovecharon para iniciar un continuo asedio sobre el área del Montpellier, que encontró su premio a los 34 minutos con el gol de Mbappé, que firmó el 1-0 al culminar con un sutil toque un pase del argentino Ángel Di María.



Resulto que no aplacó la voracidad de los de Pochettino que, sin embargo, debieron esperar a la segunda mitad para sentenciar la contienda.



Y es que toda la falta de acierto que mostraron en el tramo final del primer tiempo desapareció al cuarto de hora de la segunda mitad, con tres minutos, los que fueron entre el 60 y el 63, en el que los locales encadenaron tres goles.



El primero obra de Neymar, que festejó su partido número cien con el París Saint-Germain, al rematar a los 60 minutos a las redes un pase de Mbappé.



Apenas habían sacado del centro del campo los jugadores del Montpellier, cuando el argentino Mauro Icardi hizo subir el 3-0 al marcador tras remachar desde el interior del área un pase del italiano Alessandro Florenzi.



Pero ni aún así paro el París Saint Germain, que dos minutos más tarde redondeó el marcador (4-0) con un nuevo gol de Kylian Mbappé, que logró el doblete tras culminar una bonita combinación a la carrera entre Neynmar, Icardi y el delantero francés.



Un contundente triunfo que permite al París Saint-Germain aventajar en tres puntos en la clasificación al Lille, que visitará el próximo domingo el campo del Rennes, quinto clasificado