EFE

El entrenador del París Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, no rehuyó la responsabilidad en el duro revés encajado por su equipo en Mónaco donde reconoció haber ofrecido una imagen "inaceptable".



Pochettino reconoció haber sentido vergüenza. "Sí, es inaceptable empezar así. Después, hay vergüenza deportiva. Pero ahora toca seguir adelante, superar la frustración de la Liga de Campeones y pensar en dar lo mejor. Hay que tener espíritu competitivo", reconoció el técnico.





"Esto es inaceptable. La primera mitad que hicimos fue inaceptable. No teníamos espíritu de lucha contra un equipo que estaba en un mal momento. La forma en que jugamos no es aceptable", insistió.



Pochettino confió en dar la vuelta a la situación y en conseguir que sus jugadores reaccionen. "Esto no puede pasar. Esto no puede suceder. Podemos tener actuaciones malas pero no con esta actitud. Es inaceptable comenzar el partido de esta manera. El respeto al club y a nuestra afición es fundamental", añadió tras el choque en Mónaco.





El entrenador argentino no quiso individualizar. "Siempre juzgamos el rendimiento colectivo, el estado de ánimo colectivo, no quiero centrarme en actuaciones individuales. No buscamos excusas. Lo más importante es encontrar soluciones, hay que dejar de buscar excusas, de buscar pretextos".



El técnico del París Saint Germain asumió la responsabilidad de la situación. "Hay que ser responsable. Cada uno debe asumir la situación individualmente pensando en lo colectivo, en el equipo", concluyó.